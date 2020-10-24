Прийшов на вибори без паспорта: що робити і як голосувати

Чи можна буде проголосувати 25 жовтня без паспорта (Колаж РБК-Україна)

Українцям пояснили, які потрібні документи для того, щоб проголосувати на виборах 25 жовтня

В Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори, на яких українці будуть обирати мерів міст, голів сільрад і селищ, а також депутатів. Для того, щоб зробити свій вибір українці повинні прийти на виборчі дільниці з ID-картами або паперовими паспортами-книжечками. Чи зможуть українці проголосувати без паспорта – читайте в матеріалі Styler.

Проголосувати без паспорта в Україні буде практично неможливо. Ті, у кого є документи в додатку "Дія", зможуть обійтися без паспорта тільки на тих ділянках, де будуть стояти технічний пристрою. Однак, як повідомила секретар виборчої комісії Олена Гатаулліна, на цей момент ні на одній ділянці таких пристроїв немає. Вона додала в коментарях, що це пов'язано зі складностями технічного забезпечення.

Вона зазначила, що для отримання бюлетеня виборця доведеться зняти маску, щоб член ДВК міг встановити особу.

"При перевірці паспорта, сторінку з місцем реєстрації члену ДВК перевіряти не потрібно, оскільки виборча адреса – це не завжди адреса місця реєстрації. Відсутність в паспорті фотографії, яку потрібно поміняти у 25/45 років – не є причиною для відмови видати бюлетень", - написала секретар на своїй сторінці в Facebook.

Вона порекомендувала українцям йти на виборчі дільниці з паспортом-книжечкою або ID-картою. У коментарях до посту вона також додала, що в кодексі зазначено, що громадянин України може скористатися тимчасовим свідоцтвом громадянина.

"Бюлетені видають члени ДВК, і в кодексі чітко написано всього два види документів, на підставі яких можна отримати бюлетені. Паспорт громадянина України (книжечка/ID-карта) або тимчасове посвідчення громадянина. На жаль, довідок там немає (ст. 8 ІК)", - написала Гатаулліна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ пояснили правила голосування українців під час пандемії.

А також розповідали про те, як можуть проголосувати 25 жовтня українці, які перебувають на самоізоляції.