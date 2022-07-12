Притула не стримав сліз: 10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ гроші, які виграла в шашки

Дівчина грала з усіма охочими на вулиці в шахи. Гра відбувалась, якщо гравці платили благодійний внесок. Таким чином Валерія за кілька тижнів назбирала 21 000 грн.

Усю суму дівчинка особисто передала Сергію Притулі на потребу Збройних сил України.

"Валерія - чемпіонка світу з шашок. І спонсор нашого фонду +21 000 грн в скарбничку. Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!" - написав Сергій Притула.

10-річна чемпіонка світу з шашок передала Притулі 21 тисячу гривень для ЗСУ (facebook.com/Любов Квітка-Єжова)