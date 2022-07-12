RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Притула не стримав сліз: 10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ гроші, які виграла в шашки

Українка грою в шахи зібрали гроші для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Чемпіонка світу з шашок серед дівчат Валерія Єжова передала у благодійний фонд Сергія Притули 21 000 грн, які зібрала, граючи у шашки на вулиці в Києві.

Про це повідомив Сергія Притула у Facebook.

Дівчина грала з усіма охочими на вулиці в шахи. Гра відбувалась, якщо гравці платили благодійний внесок. Таким чином Валерія за кілька тижнів назбирала 21 000 грн.

Усю суму дівчинка особисто передала Сергію Притулі на потребу Збройних сил України.

"Валерія - чемпіонка світу з шашок. І спонсор нашого фонду +21 000 грн в скарбничку. Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!" - написав Сергій Притула.

10-річна чемпіонка світу з шашок передала Притулі 21 тисячу гривень для ЗСУ (facebook.com/Любов Квітка-Єжова)

Раніше ми повідомляли, що маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ.

Також ми писали, що в Ірпені діти самі готують і продають лимонад, щоб допомогти армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Притула