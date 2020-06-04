В Приватбанку стався масштабний збій: що сталося і коли полагодять

У мобільному додатку ПриватБанку стався глобальний збій у четвер, 4 червня. Уранці багато користувачів зіткнулися з проблемою входу в додаток. До обіду частина помилок була усунута, однак проблеми залишилися.

Ближче до вечора відновилася робота програми та онлайн-версії мобільного банкінгу, однак користувачі з усієї країни повідомляють, що проблеми з входом в додаток на смартфонах залишилися. При спробі зайти в додаток користувачам видає помилку: "Помилка сервера" або "Помилка 504". Багато клієнтів не могли пройти авторизацію, а кол-центри банку не відповідали.

Варто відзначити, що під час технічного збою продовжували працювати банкомати ПриватБанку, а також клієнти банку могли оплачувати картами в торгових точках.

Як повідомили РБК-Україна в пресслужбі ПриватБанку, проблеми з доступом в додаток викликав збій системи.

"Відповідно, не працював кол-центр не працював чат. Але при цьому сам процесинг працював. Тобто, картами можна було розплатитися. На цей момент відновлено роботу "Приват24", платежі проходять, відновлюється коректне відображення виписки", - розповіли в пресслужбі.

Працівникам банку довелося вручну проводити всі платежі і як вони пояснили, повністю система буде відновлена тільки після того, як будуть проведені всі платежі та закриється черга.

"Це питання розвантаження черг і виходу на онлайн-режим", - додали в ПриватБанку.

Варто відзначити, що до 20:00 робота програми та онлайн-сервісу ПриватБанку була майже повністю відновлена.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у роботі Приват 24 стався масштабний збій.

А також ми писали про те, що клієнти ПриватБанку можуть стати жертвами шахраїв.