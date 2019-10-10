Приятель-медик допоміг екс-регіоналу Святашу сховатися в лікарні від слідства: що відомо

Екс-нардеп Дмитро Святаш за дивним збігом обставин опинився на лікарняному ліжку відразу після пред'явлення йому підозри про крадіжку $100 млн у "Укрсиббанку". А медики, які підписали довідку про важку серцеву хворобу колишнього "регіонала", ризикують стати співучасниками шахрайства.

8 жовтня прокуратура Києва повідомила про підозру народного депутата України четвертого-восьмого скликань і одночасно одного з бенефіціарів автокорпорації АІС Дмитра Святаша в рамках кримінального провадження про заволодіння коштами "Укрсиббанку" на суму понад 1,1 млрд грн. Вже 9 жовтня Святаш обзаводиться довідкою про те, що знаходиться на стаціонарному лікуванні в Національному інституті терапії ім К. Т. Малої НАМН України.

"Гострий коронарний синдром. Гіпертонічна хвороба II ступеня. Ризик дуже високий", - сказано в довідці про госпіталізацію від 9 жовтня, яка була видана Святашу.

Довідка, видана Святашу

Примітно, що медичний заклад на посаді головлікаря очолює колишній політичний соратник власника автокорпорації АІС з "Партії Регіонів" Олександр Біловол, який провалився, як і його приятель Святаш, на минулих виборах на одному з мажоритарних округів Харківської області. Колишній перший заступник глави МОЗ Біловол багато разів опинявся в епіцентрі корупційних скандалів навколо закупівлі медикаментів, через що вмирали люди.

"Безкоштовну неякісну вакцину пацієнтам продавали, як французьку. "Зекономлені" гроші йшли в кишеню самому Олександру Миколайовичу та його оточення. Схема Біловола виявилася смертоносною. У 2009 році в Донецькій і Запорізькій областях від вакцинації померли 3 дитини", - нагадують журналісти "Антикора" про минулого соратника Дмитра Святаша, який тепер нібито допомагає своєму політичному соратнику сховатися від слідства в стінах свого медичного закладу.

Накрадене на закупівлі "лівих" медикаментів Біловол легалізував, отримавши майже 4 млн грн в якості подарунка від своєї 83-річної тітки-пенсіонерки, а також встиг обзавестися елітним житлом в Києві і в Харківській області. Допомагаючи Святашу уникнути кримінального переслідування, Біловол підставляє медиків, які підписали довідку про серцеві хвороби міцному спортивному власнику АІС: адже за підробку довідок посадові особи можуть "заробити" до трьох років позбавлення волі, якщо цей підроблений документ буде використаний для затягування слідства - підписанти довідки стають співучасниками шахрайства з можливістю тюремного ув'язнення до 12 років Самому ж Дмитру Святашу за умисне використання "липової" довідки також "світить" до двох років позбавлення волі.

На думку журналістів, скориставшись медичною довідкою для затягування слідства, Дмитро Святаш може залишити межі України, хоча раніше йому рішенням суду за клопотанням кредитора було заборонено покидати межі країни (згодом екс-регіоналу вдалося скасувати цю заборону, а молода дружина співвласника АІС Анжеліка Святаш хвалилася в соцмережах майбутньою сімейною поїздкою з чоловіком в Монако).

Під час досудового слідства у справі про крадіжку коштів кредиторів Прокуратурою Києва встановлено, що колишній народний депутат України IV, V, VI, VII, VIII скликань Дмитро Святаш в 2008-2018 рр.., діючи як організатор злочину, за попередньою змовою з посадовими особами групи компаній АІС шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, отриманими від АТ "УкрСиббанк" на підставі кредитних договорів, чим завдав шкоди цій банківській установі на суму понад 1,1 млрд грн.

Багато років Святаш використовував свою присутність в українському парламенті для протистояння кредиторам.