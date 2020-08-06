ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Прохолодна ванна надихнула український гурт на літній гарячий кліп (відео)

Четвер 06 серпня 2020 16:44
Прохолодна ванна надихнула український гурт на літній гарячий кліп (відео)
МAХA презентували відвертий кліп (фото: прес-служба гурту)
Автор: Styler

МAХA презентували кліп на свою нову пісню "На глибині"

Український гурт МAХA презентує новий літній кліп на україномовний сингл "На глибинi".

"На глибинi" - легка пісня, яка налаштовує на літній настрій. Знайшовши в кліпі відображення сексуальності та кокетства, пісня викликає у закоханих бажання потонути один в одному. Автором слів та музики виступили музиканти гурту, спільно з саунд-продюсером студії "Maha music" Миколою Остапенком.

"В цей складний час, всі емоційно виснажені. Цією піснею ми хочемо, щоб кожен згадав свої найяскравіші моменти. Відкинув всі думки про депресію, зарядився позитивними емоціями та думками про власний літній відпочинок. Навіть ванна з прохолодною водою та смачним коктейлем в руках може подарувати нам відчуття морських хвиль, якщо ми цього забажаємо", - розповідає фронтвумен гурту Марина Остапенко.

МАХА порадували шанувальників новим відео

Сьогодні гурт МАХА продовжує пошук нового звучання ввібравши сучасні тренди. Музиканти постійно знаходяться у творчому процесі й створюють величезну кількість нового матеріалу, який наприкінці 2020 року увійде в їхній новий міні-альбом.

Як зазначають самі музиканти, МAХA - це гурт, який легко міксує стилі, вільно мислить та дає можливість для надзвукового польоту фантазії у світі музики.

Раніше ми писали, що Джамала присвятила молодшому синові неймовірно зворушливе відео.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України музыка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся