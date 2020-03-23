Як провести карантин із користю? Поради експерта

Сьогодні в соціальних мережах поширюються статті про те, чим краще зайнятися під час вимушеної відпустки. Люди пропонують один одному різні освітні онлайн курси, книжки, фільми, серіали тощо. І ти ніби то розумієш, що часу ще багато, роботи – не дуже, тобто ти точно зможеш встигнути зробити все, що хочеться. У своєму уявленні. Але що, скоріше за все, станеться в реальному житті? Почнеш займатися побутовими справами, виконувати професійні завдання, трохи подивишся стрічку в соціальних мережах і все, карантин скінчився, а з ним і плани на саморозвиток і освіту.

Для того, щоб цього не відбулося, потрібно правильно організувати свій день. Так, планувати потрібно не лише робочі справи, але й вільний час. Як це зробити? Тримай покрокову інструкцію!

Перше, ти маєш записати всі справи, які б хотів виконати, в єдиний список. Пиши туди абсолютно все! Подивитися серіал, прочитати книгу, записатися на онлайн курс англійської (іспанської, турецької…), провести нараду по скайпу, зробити звіт – пиши по максимуму, все, що є!

Друге, розсортуй список справ. Потрібно виділити три типи справ: однокрокові дії, проекти та гарні ідеї. Однокрокові дії - такі справи, які можна взяти й зробити за один раз. Наприклад, подивитися фільм – це однокрокова справа. Прибрати у квартирі, замовити туалетний папір додому – також. А от прочитати книгу (якщо в ній не 30 сторінок), вже не можна назвати однокроковою справою, адже цей процес займає багато часу. Якщо завдання складається з двох або більшої кількості однокрокових справ, або, як в прикладі із книгою, займає багато часу – віднеси його до категорії "проект". І в нас залишаються справи із категорії "гарні ідеї". Це такі справи, які б нам хотілося колись зробити, проте зараз немає мотивації або актуальності братися за них. Тепер поділи свої справи за трьома категоріями й поїхали далі.

Третє, сплануй свій день. В першу чергу плануй справи, які прив’язані до певного часу: наради по скайпу, телефонний зв’язок із клієнтом тощо. Так ти зрозумієш, коли точно будеш зайнятим. Після цього заплануй однокрокові справи й виконання перших кроків проєктів. Так, саме перших кроків. Тому що наш мозок не розуміє, що означає "вивчити англійську онлайн". Це здається йому дуже складним і не зрозумілим. А якщо завдання буде сформульовано як "знайти та зареєструватися на онлайн курс англійської" - це вже значно легше, чи не так?

А що робити із "гарними ідеями"? Нічого із ними не роби. Якщо не маєш мотивації або справа не актуальна – краще зафіксуй її в окремій нотатці й повернись до неї згодом, можливо тоді мотивація з’явиться.

В результаті ти отримаєш список справ на кожен день, де буде зазначено коли й що ти маєш зробити. Але це ще не все. Найголовніше зараз чітко виконувати все, що запланував: якщо у вівторок ти плануєш подивитися першу серію "Гри престолів" - вибач, але потрібно подивитися, якщо в середу ввечері ти хотів прочитати книгу – є мотивація, чи ні – читай! Такий підхід призведе до того, що твоя особиста ефективність сильно зросте, а значить, карантин піде тобі на користь і ти будеш із радістю згадувати цей час, який ти інвестував в себе.

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