Супрун розповіла, чим небезпечні чіпси і китайська їжа

Супрун назвала несподівані факти про харчову добавку
Уляна Супрун розповіла про глутамат натрію. На її думку, найчастіше поширена харчова добавка провокує почервоніння обличчя, прискорене серцебиття, нудоту і слабкість. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Глутамат натрію - це сіль глутамінової кислоти. Вона зустрічається в чіпсах, вермішелі швидкого приготування, китайській їжі, соєвому соусі, грибах і курячому бульйоні. Саме глутамат підсилює смак та запах цих продуктів, а також наше бажання їх з'їсти", - пише експерт.
Проте все не так погано, як про це звикли говорити. Численні дослідження показали, що від глутамату натрію дійсно може бути погано, але тільки чутливим до нього людям. В цілому він безпечний в досить високих дозах, оскільки ми самі створюємо глутамінову кислоту. Однак, коли її понад міри - нейрони починають гинути.
Надмірне його споживання може завдати шкоди здоров'ю ще з кількох причин:
Фото: (facebook.com/ulanasuprun)
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