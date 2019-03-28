Супрун розповіла, чим небезпечні чіпси і китайська їжа

Уляна Супрун розповіла про глутамат натрію. На її думку, найчастіше поширена харчова добавка провокує почервоніння обличчя, прискорене серцебиття, нудоту і слабкість. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Глутамат натрію - це сіль глутамінової кислоти. Вона зустрічається в чіпсах, вермішелі швидкого приготування, китайській їжі, соєвому соусі, грибах і курячому бульйоні. Саме глутамат підсилює смак та запах цих продуктів, а також наше бажання їх з'їсти", - пише експерт.

Проте все не так погано, як про це звикли говорити. Численні дослідження показали, що від глутамату натрію дійсно може бути погано, але тільки чутливим до нього людям. В цілому він безпечний в досить високих дозах, оскільки ми самі створюємо глутамінову кислоту. Однак, коли її понад міри - нейрони починають гинути.

Надмірне його споживання може завдати шкоди здоров'ю ще з кількох причин:

Він у складі так званої "сміттєвої їжі" - чіпси, сухарики або розчинних супах. Така їжа не містить клітковини, вітамінів або необхідних нам корисних речовин. Все, що ми з нею отримуємо - калорії і інтенсивний смак, що збільшує бажання їсти цю їжу ще частіше.

Глутамат натрію в їжі - це вільний глутамат, не зв'язаний з білками. Він швидше проникає у кров, тому його концентрація різко зростає. Через виникнення таких піків, чутливим людям може стати погано.

Ще одна небезпека - вміст натрію. Його надлишок підвищує тиск, шкодить роботі нирок, серця і судин. Тому людям з серцево-судинними хворобами слід уникати не тільки солоної їжі, але і всього, що має багато натрію.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, що Супрун розповіла, що робити в разі отруєння побутовою хімією.

Ми повідомляли про те, що Супрун попередила про небезпеку для здоров'я.

А також розповідали про те, що в Україні скасовують лікарняні і Уляна Супрун пояснила чому.