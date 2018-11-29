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Психолог розповів, як захистити дитину від стресу і страхів

STYLERЖиття    29.11.2018 - 08:21
Психолог розповів, як захистити дитину від стресу і страхів
Фото: РБК - Україна

Фахівці рекомендують розмовляти з дитиною про життя спокійно, відверто і впевнено

Краще розмовляти з дитиною на теми, які цікавлять її саму, але з урахуванням віку. Опускайте деталі, намагайтеся не брехати і не прикрашайте жорстку реальність, каже психолог Ольга Чепур. Поради психолога публікує ZakarpatPost.

Батьки завжди намагаються захистити свою дитину від впливу зовнішнього світу, зробити життя свого чада максимально безтурботним, безпечним і радісним. Все це абсолютно нормальна батьківська поведінка, адже через страх завдати дитині психологічну травму або опинитися в незручному становищі, величезна кількість питань залишаються без відповідей або взагалі не піднімаються для обговорення в сім'ї.

Чим ретельніше ви вибираєте тему розмови з дитиною, чим міцніше затискаєте йому вуха і заслоняете його очі від "поганої" інформації, тим драматичніше може стати його подальший шлях у житті. Докладаючи зусилля на те, щоб прикрасити дійсність і згладити гострі кути, існуючі в світі навколо нас, батьки пропонують дитині красиву, але не реальну картину дійсності.

У своєму прагненні захистити дитину, не варто втрачати здоровий глузд і, перш за все, пам'ятайте: наша мета - підготувати дитину до самостійного життя і допомогти йому адаптуватися до реальності, яка не завжди сяє різдвяними вогнями. Одного разу ви не зможете бути з ними поруч, тоді створений вашим чадом ідеальний човен життя візьме і вщент розіб'ється об айсберг реальності.

У багатьох сім'ях існують "заборонені теми", про які в жодному разі не можна говорити з дитиною. Але пам'ятайте, все таємне завжди стає явним. Тим більше, що діти дуже чутливі до психологічного та емоційного стану своїх батьків. Якщо вас щось бентежить або турбує, то ваша дитина буде відчувати те ж саме.

Не уникайте складних тем. Якщо дитина вас не питає про щось, то й не треба відверто розповідати їй про темні сторони життя. Але коли дитину щось турбує, поясніть їй, що особисто вам здається страшним і неприємним у цьому.

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