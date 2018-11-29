Психолог рассказал, как защитить ребенка от стресса и страхов

Фото: РБК - Украина

Специалисты рекомендуют разговаривать с ребенком о жизни спокойно, откровенно и уверенно

Лучше всего разговаривать с ребенком на темы, которые интересуют его самого, но с учетом возраста. Опускайте детали, старайтесь не врать и не приукрашивайте жесткую реальность, говорит психолог Ольга Чепур. Советы психолога публикует ZakarpatPost.

Родители всегда стараются защитить своего ребенка от влияния внешнего мира, сделать жизнь своего чада максимально беззаботной, безопасной и радостной. Все это абсолютно нормальное родительское поведение, ведь из-за страха нанести ребенку психологическую травму или оказаться в неудобном положении, огромное количество вопросов остаются без ответов или вообще не поднимаются для обсуждения в семье.

Чем тщательнее вы выбираете тему разговора с ребенком, чем крепче зажимаете ему уши и заслоняете его глаза от "плохой" информации, тем драматичнее может стать его дальнейший путь в жизни. Прилагая усилия к тому, чтобы приукрасить действительность и сгладить острые углы, существующие в мире вокруг нас, родители предлагают ребенку красивую, но не реальную картину действительности.

В своем стремлении защитить ребенка, не стоит терять здравый смысл и, прежде всего, помните: наша цель - подготовить ребенка к самостоятельной жизни и помочь ему адаптироваться к реальности, которая не всегда сияет рождественскими огнями. Однажды вы не сможете быть с ними рядом, тогда созданная вашим чадом идеальная лодка жизни возьмет и вдребезги разобьется об айсберг реальности.

Во многих семьях существуют "запретные темы", о которых ни в коем случае нельзя говорить с ребенком. Но помните, все тайное всегда становится явным. Тем более, что дети крайне чувствительны к психологическому и эмоциональному состоянию своих родителей. Если вас что-то смущает или тревожит, то ваш ребенок будет чувствовать то же самое.

Не избегайте сложных тем. Если ребенок вас не спрашивает о чем-то, то и не нужно откровенно рассказывать ему о темных сторонах жизни. Но когда ребенка что-то беспокоит, поясните ему, что лично вам кажется страшным и неприятным в этом.

Ранее сообщалось, что путешествия обогащают и развивают личностные качества, а также хорошо отображаются на душевном состоянии.

Напоминаем, популярная ведущая и блогер Маша Ефросинина обратилась к женщинам и рассказала, как бороться с домашним насилием.

ТОП-10 начинающих актеров Украины

Видео РБК - Украина