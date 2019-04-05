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Опудало городнє: фанати розкритикували зовнішній вигляд Лободи

STYLERЖиття    05.04.2019 - 17:34
Опудало городнє: фанати розкритикували зовнішній вигляд Лободи
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Лобода продовжує епатувати своїми вбраннями, але багатьом її шанувальникам вони не по душі

Світлана Лобода знову оскандалилася через невдалий зовнішній вигляд. Відома співачка розлютила фанатів своїми окулярами і мішкуватих пальто. Свої нові фото зірка виставила на сторінці в Instagram.

Співачка показала дві нові фотографії з Праги, Чехія.

 

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Користувачі мережі також прокоментували дані знімки.

"Красива, але окуляри бридкі. Вибачте";

"Бридкі окуляри - це не те слово";

"Ось опудало городнє. А дитина то де, начебто другу народжувала...";

"Вимотались?";

"Окуляри "лектор" та ще темні, дивно виглядають";

"Ось матір понесло після сексу і народження донечки від знаменитого західника";

"Така гарна жінка, а стиль босячки з 90-х і розмір одягу ну вже дуже вільний. Можна на розмір-два більше взяти, якщо так комфортно, але не на п'ять. Таке відчуття, що у неї з чоловіком один гардероб";

"Можна було б одягнути інші окуляри";

"Красива, але ці окуляри - це пипець";

"Жахливі окуляри";

"Блін, мої синці під очима точно як ці окуляри".

Нагадаємо, що Лобода в черговий раз розлютила фанатів своїм несмаком і циганщиною. Сценічне вбрання співачки шанувальники назвали НЛО-стайл. Лободу звинувачують у тому, що вона занадто зазналася.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода оголила груди і нарвалася на жорстку критику з боку своїх прихильників.

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