Опудало городнє: фанати розкритикували зовнішній вигляд Лободи

Лобода продовжує епатувати своїми вбраннями, але багатьом її шанувальникам вони не по душі
Світлана Лобода знову оскандалилася через невдалий зовнішній вигляд. Відома співачка розлютила фанатів своїми окулярами і мішкуватих пальто. Свої нові фото зірка виставила на сторінці в Instagram.
Співачка показала дві нові фотографії з Праги, Чехія.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Користувачі мережі також прокоментували дані знімки.
"Красива, але окуляри бридкі. Вибачте";
"Бридкі окуляри - це не те слово";
"Ось опудало городнє. А дитина то де, начебто другу народжувала...";
"Вимотались?";
"Окуляри "лектор" та ще темні, дивно виглядають";
"Ось матір понесло після сексу і народження донечки від знаменитого західника";
"Така гарна жінка, а стиль босячки з 90-х і розмір одягу ну вже дуже вільний. Можна на розмір-два більше взяти, якщо так комфортно, але не на п'ять. Таке відчуття, що у неї з чоловіком один гардероб";
"Можна було б одягнути інші окуляри";
"Красива, але ці окуляри - це пипець";
"Жахливі окуляри";
"Блін, мої синці під очима точно як ці окуляри".
Нагадаємо, що Лобода в черговий раз розлютила фанатів своїм несмаком і циганщиною. Сценічне вбрання співачки шанувальники назвали НЛО-стайл. Лободу звинувачують у тому, що вона занадто зазналася.
Раніше повідомлялося про те, що Лобода оголила груди і нарвалася на жорстку критику з боку своїх прихильників.