Путін: бійців Вагнера в Білорусь "завезли" українці з американцями

Володимир Путін вважає, що бойовиків "Вагнера" в Білорусь, де їх затримали напередодні виборів президента, завезли українські та американські спецслужби. На думку господаря Кремля, бандитів "втемну використали".

"Вони повинні були, як їм сказали, виїхати в треті країни Латинської Америки, на Близький Схід - для абсолютно легальної роботи. Насправді їх затягли на територію Білорусі та представили в якості ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності. Їх просто заманили туди, перетягли через кордон. Наші прикордонники, до речі, їх не пускали туди, але за підробленими документами їх туди ввезли. Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достовірно відомо", - сказав Путін в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія 24".

Також у розмові з журналістами президент Росії заявив, що готовий надати Олександру Лукашенку "допомогу і захист суверенітету, зовнішніх кордонів і стабільності" Білорусі.

"Олександр Григорович попросив мене сформувати певний резерв із співробітників правоохоронних органів, і я це зробив. Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не буде виходити з-під контролю, і коли екстремістські, я хочу це підкреслити, елементи, прикриваючись політичними гаслами не перейдуть певних меж і не приступлять просто до розбою: не почнуть підпалювати машини, будинки, банки, намагатимуться захоплювати адміністративні будівлі і так далі", - зізнався Путін і додав, що "правоохоронні органи Білорусі ведуть себе досить стримано"

"Подивіться, що в деяких країнах відбувається", - резюмував російський президент.

Путін дав інтерв'ю російським пропагандистам (фото: kremlin.ru)

Нагадаємо, в кінці липня в Білорусі затримали 33 бойовиків з російської ПВК "Вагнера". Деякі з них до цього брали участь в військових діях на Донбасі, вбиваючи українців.

У зв'язку з цим Зеленський Лукашенко попросив передати Україні затриманих бойовиків "Вагнера".

Але президент сусідньої країни не пішов назустріч нашому гаранту - Білорусь передала бандитів Росії.