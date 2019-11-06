Рабінович: країною керують не "нові обличчя", а старі корупціонери і недотепи (відео)

Вадим Рабінович (Фото: прес-служба нардепа)

Нардеп і лідер партії "ОПЗЖ" Рабінович емоційно висловився про новий уряд

Зі зміною влади в Україні знову прийшла біда, тому що ті, кому виборці знову повірили, ведуть країну в прірву. Про це заявив народний депутат, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович в прямому ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112 Україна".

За словами політика, нинішня квладна команда сформувала Кабінет Міністрів за "якимось дуже дивним принципом": міністр повинен "або в гей-парадах брати участь, або на фашистські концерти ходити, або належати до "групи Сороса".

Рабінович вважає, що "під виглядом поновлення до влади прийшли або старі корупціонери, або нові люди, але тупі...".

"Ви ж говорили про гідність! А яка гідність у народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який листувався з повією в Раді (нехай це і його особиста справа)? Хіба він - глава парламентського комітету з міжнародних справ - може бути обличчям нашої країни? Ні, він - не обличчя, а рожа! Якби він думав про країну, то після цього скандалу сам склав би з себе повноваження! А замість цього він ще й журналістів звинуватив у тому, що вони опублікували листування. А як поводяться колеги по його фракції? Ні, вони не засуджують його дії, навпаки, вони висловлюють свою підтримку і тиснуть йому руку", - обурюється політик.

Вадим Рабінович (Фото: РБК-Україна)

Сумнівається співголова фракції "ОПЗЖ" і в компетенції міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова, який вважає, що "тотальна приватизація знищить корупцію".

"Міністр Милованов, який, до слова, сам себе назвав дебілом, сказав наступне: "Ми повинні продати всі найбільші підприємства України, щоб уникнути корупції". Де зв'язок?!.. Ще одна його заява: влада хоче продати землю не для наповнення бюджету чи збільшення соціальних виплат, а для погашення зовнішніх запозичень. Але це ж неприпустимо!.. Ми що, приречені на цих шизофреніків?!", – розповів Рабінович.

Окрема порція критики від нардепа дісталася і прем'єр-міністра Олексію Гончаруку та очолюваному ним Кабміну.

"Після парламентських виборів президент Зеленський нам сказав, що прем'єр-міністром буде справжній всесвітньо визнаний економіст. Знайшли вони цього Гончарука, який, як з'ясувалося, свій диплом купив десь в переході... Може, він розумний сам по собі? Ні! Він елементарних речей, виявляється, не розуміє, і збирається вчитися управляти економікою у нас - у політиків з досвідом. А тепер уявіть, що пацієнт прийшов до стоматолога, де замість лікаря його чекає дресирувальник, який хоче вчитися лікувати зуби на цьому пацієнті. Хіба останньому це сподобалося б? Навряд чи! А нам сказали, що зараз ті люди, які писали жарти в "95 кварталі", знайомили президента з дружиною і тещею, наведуть в країні порядок... Та який порядок вони можуть навести?!" - розповідає політик.

Рабінович звернувся до українців: "Люди, прокиньтеся! Жити хочеться краще, а доводиться веселіше". При цьому нардеп упевнений, що "ми не приречені на це".

"Якщо президент Зеленський зі своєю командою не виправлять ті помилки, які вони роблять, то народ на наступних виборах скаже: "Так, ми помилилися, але ми це зараз виправимо", - резюмував він.

Рабінович розкритикував новий уряд України (Відео: YouTube-канал нардепа)