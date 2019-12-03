Рабінович: Україну хочуть поділити між десятьма олігархами, віддавши їм всю землю

Продаж землі – зрада, адже таким чином Україну хочуть поділити між десятьма "виродками". І тому "Опозиційна платформа - За життя" вимагає від правоохоронних органів розслідувати запуск ринку землі. Таку заяву зробив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в кулуарах Верховної Ради.

Вадим Рабінович різко висловився про продаж землі в Україні

Парламентарій заявив, що відповідальність за події в країні несуть представники пропрезидентської партії. І закликав усіх політиків дати відсіч владі і захистити землю.

"Сьогодні все залежить від "слуг"! Вони кажуть, що ми будемо працювати сьогодні до 9 вечора, на наступному засіданні теж збираються продовжити робочий день, і все це робиться для того, щоб землю скоріше продати. 200 тис. гектар вони хочуть віддавати в одні руки, а отже, Україна буде поділена між десятьма виродками. І якщо ми будемо всі на це спокійно дивитися, то ми не гідні ні землі, ні країни!" – заявив парламентарій.

За його словами, сьогодні всі партії повинні об'єднатися і "винести" тих, хто хоче продати землю.

"Якщо у народу ще є якісь права, то ми їх повинні відстоювати. Після продажу землі вже і розмовляти буде не про що! Продаж землі – це зрада Батьківщини. "Опозиційна платформа - За життя" подає в ГБР і СБУ документ, який підписаний 40 народними депутатами, про вчинення кримінального злочину – спробі продажу української землі. У документі ми наводимо юридичне обґрунтування того, чому це можна розцінювати як зраду Батьківщини і чому ініціатори продажу землі повинні бути заарештовані. Хай відкривають справи і розслідують! Краще зробити це до продажу землі, бо після буде "гайдамаччина". Не можна віддавати ні 200 тис., ні 100 тис., ні 150 тис. гектарів в одні руки", – підкреслив співзасновник ОПЗЖ.

Народний депутат упевнений, що опозиція може вплинути на владу і домогтися скасування скандального рішення по землі.

"В Раді сидить 256 "слуг диявола", охочих продати землю України, і ми їх не можемо побороти! Є ймовірність, звичайно, що у когось з них прокинеться совість і вони складуть мандати, але це навряд чи, на жаль. Якщо вони викликають до сесійної зали Ради повій і реакції у фракції "Слуга народу" нема, президент бігає на спортивній доріжці, Богдана не видно, а Яременко залишається народним депутатом, то нічого тут не поробиш! Мабуть, щось в країні пішло не так", — резюмував Вадим Рабінович.

Вадим Рабінович різко висловився про продаж землі в Україні (zagittya.com.ua)