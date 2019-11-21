Рабінович жорстко пройшовся по Зеленському: де обіцяні високі пенсії та низькі тарифи?

Народний депутат і співзасновник Опозиційної платформи - За життя Вадим Рабінович жорстко пройшовся по президенту Володимиру Зеленському, вимагаючи виконання передвиборчої обіцянки про високі пенсії та низькі тарифи. Про це він заявив під час великого телемарафону "Діалог з країною" у середу, 20 листопада.

Рабинович жорстко пройшовся по Зеленському

Телемарафон на трьох телеканалах – "112 Україна", NewsOne і ZIK – тривав 10 годин. За цей час Вадим Рабинович проаналізував півроку роботи президента Зеленського і прийшов до невтішних висновків – новий керівник країни не виконав своїх передвиборних обіцянок. Особливу увагу народний депутат приділив передвиборній обіцянці Зеленського "забезпечити гідні пенсії і знизити тарифи".

"Ви знаєте, я думаю, що пенсії – це найболючіше питання в програмі партії Зеленського. Він обіцяв нам глобальні зміни. На жаль, зараз всі ми бачимо інше. Сьогодні і на субсидії, і на пенсії, для того щоб їх збільшити, – грошей немає. Все буде знижуватися", – заявив парламентарій.

За його словами, бюджет України на 2020 рік не передбачає можливість вижити пенсіонерам.

"Мінімальна пенсія в нашій країні встановлена в розмірі 1769 гривень. А прожитковий мінімум – 2270. Ми – єдина країна в світі, яка пенсію встановила менше прожиткового мінімуму! Тобто людина, з точки зору вже нової влади, повинна померти незалежно ні від чого. А ви питаєте, коли підвищать пенсії... Але ми намагаємося до них достукатися, пропонуємо конкретні кроки, як підвищити пенсії", – розповів політик.

Співголова ОПЗЖ зазначив, що ще одне вкрай важлива обіцянка президента – знизити тарифи – також провалена.

"Прийшла нова влада. На закритому засіданні Кабінету міністрів пан Гончарук (прем'єр-міністр Олексій Гончарук, – ред.) скасував постанову уряду Гройсмана №560, в якому встановлювався граничний тариф на опалення і гаряче водопостачання. Перекласти на просту мову? Вони вважають, що тарифи Гройсмана, Яценюка недостатні для нашої країни. Нам треба піднімати тарифи. Але вони не можуть цього зробити, бо була ця планка. І тепер її зняли на закритому засіданні. "Слуги народу" замість того, щоб подумати про зниження тарифів, зняли граничну планку, і тепер чекайте захмарних цифр в платіжках!" – обурився народний депутат.

Він нагадав, що Опозиційна платформа - За життя вже підготувала все необхідне для зниження тарифів, домовившись з Росією про 25-відсоткову знижку на газ.

"Я можу любити цю владу, можу не любити. Але у мене є розум. І у вас є розум. І ви повинні відповісти собі на питання. Якщо вони відмовляються від 25% знижки, яка нічим не загрожує, крім радості, і знімають постанову про граничні тарифи, значить, вони готуються до ще більшого натиску на громадян, збираючись вигнати їх з України. Це робить нова команда Гончарука, тому що це повністю збігається з ідеєю Сороса. Але як же обіцянки президента... Пане Зеленський, де обіцяні високі пенсії та низькі тарифи?" – резюмував Вадим Рабинович.

Вадим Рабинович (фото: zagittya.com.ua)