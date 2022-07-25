Робота з проживанням: яку роботу пропонують українцям та скільки платять
Попри війну та усі незгоди країна продовжує жити й людям, як ніколи потрібні ресурси для життя. Багато українців втратили роботу та домівки, тому ми зібрали найкращі вакансії з проживанням.
За яку роботу з проживанням платять найбільше - читайте у нашому матеріалі Styler далі.
За яку роботу з проживанням платять найбільше
Серед вакансій, розміщених на сайті Державного центру зайнятості найбільші заробітні оклади чекають на:
- трактористів на лісогосподарстві - 25 000 гривень
- спеціалістів з ремонту гірничих виробок - 21 000 гривень
- спеціалістів з обробки курятини - 20 000 гривень
- лікарів-психіатрів - 20 000 гривень
- електрослюсарів гірничого устаткування - 20 000 гривень
- лікарів-педіатрів - 20 500 гривень
- операторів зі штучного осіменіння тварин - 18 000 гривень
- завідувачів кафедри - 18 000 гривень
- котельників - 17600 гривень
- професорів вищих закладів освіти - 17 000 гривень
- слюсарів з ремонту систем вентиляції - 16 500 гривень
- викладачів вищих закладів освіти - 15 000 гривень
- токарів - 15 000 гривень
- електрозварювальників - 15 000 гривень
- операторів на фермі - 15 000 гривень
- робітників сільськогосподарського виробництва - 15 000 гривень
- машиністів екскаваторів - 14 800 гривень
- кухарів - 14 800 гривень
- водіїв маніпулятора - 13 000 гривень
- швачок - 12 000 гривень
У порівнянні зі звичайними вакансіями, за роботу з необхідністю проживання, платять більше, ніж за ту саму роботу позмінного варіанту праці. Даний список був складений з оголошень за останні 2 місяці.
Популярні вакансії з проживанням
Раніше найпоширенішими вакансіями з проживанням були оголошення для представників готельного та ресторанного бізнесу та домашнього персоналу. З початку війни тенденція змінилась й на перші місця роботи з проживанням вийшли вакансії у сферах:
- транспортування
- будівництва
- виробництва
- охорони
- волонтерства
- медицини
- садівництва
- освіти
Тож навіть під час війни, можна знайти роботу. Приходьте до Державних центрів зайнятості та неодмінно отримайте роботу або ж виплати по безробіттю.
Раніше ми писали, за яку роботу українцям платять найменше.
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