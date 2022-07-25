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Робота з проживанням: яку роботу пропонують українцям та скільки платять

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Понеділок 25 липня 2022 14:00
Робота з проживанням: яку роботу пропонують українцям та скільки платять Вироблення бронежилетів на підприємстві (фото: GettyImages)
Автор: Микита Мельников

Попри війну та усі незгоди країна продовжує жити й людям, як ніколи потрібні ресурси для життя. Багато українців втратили роботу та домівки, тому ми зібрали найкращі вакансії з проживанням.

За яку роботу з проживанням платять найбільше - читайте у нашому матеріалі Styler далі.

За яку роботу з проживанням платять найбільше

Серед вакансій, розміщених на сайті Державного центру зайнятості найбільші заробітні оклади чекають на:

  • трактористів на лісогосподарстві - 25 000 гривень
  • спеціалістів з ремонту гірничих виробок - 21 000 гривень
  • спеціалістів з обробки курятини - 20 000 гривень
  • лікарів-психіатрів - 20 000 гривень
  • електрослюсарів гірничого устаткування - 20 000 гривень
  • лікарів-педіатрів - 20 500 гривень
  • операторів зі штучного осіменіння тварин - 18 000 гривень
  • завідувачів кафедри - 18 000 гривень
  • котельників - 17600 гривень
  • професорів вищих закладів освіти - 17 000 гривень
  • слюсарів з ремонту систем вентиляції - 16 500 гривень
  • викладачів вищих закладів освіти - 15 000 гривень
  • токарів - 15 000 гривень
  • електрозварювальників - 15 000 гривень
  • операторів на фермі - 15 000 гривень
  • робітників сільськогосподарського виробництва - 15 000 гривень
  • машиністів екскаваторів - 14 800 гривень
  • кухарів - 14 800 гривень
  • водіїв маніпулятора - 13 000 гривень
  • швачок - 12 000 гривень

У порівнянні зі звичайними вакансіями, за роботу з необхідністю проживання, платять більше, ніж за ту саму роботу позмінного варіанту праці. Даний список був складений з оголошень за останні 2 місяці.

Популярні вакансії з проживанням

Раніше найпоширенішими вакансіями з проживанням були оголошення для представників готельного та ресторанного бізнесу та домашнього персоналу. З початку війни тенденція змінилась й на перші місця роботи з проживанням вийшли вакансії у сферах:

  • транспортування
  • будівництва
  • виробництва
  • охорони
  • волонтерства
  • медицини
  • садівництва
  • освіти

Тож навіть під час війни, можна знайти роботу. Приходьте до Державних центрів зайнятості та неодмінно отримайте роботу або ж виплати по безробіттю.

Раніше ми писали, за яку роботу українцям платять найменше.

Також читайте, як заробляти до 1 000 доларів без вищої освіти.

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