Работа с проживанием: какую работу предлагают украинцам и сколько платят
Несмотря на войну и все напасти страна продолжает жить и людям, как никогда нужны ресурсы для жизни. Многие украинцы потеряли работу и дома, поэтому мы собрали лучшие вакансии с проживанием.
За какую работу с проживанием платят больше всего - читайте в нашем материале Styler далее.
За какую работу с проживанием платят больше всего
Среди вакансий, размещенных на сайте Государственного центра занятости наибольшие заработные оклады ждут:
- трактористов на лесохозяйстве - 25 000 гривен
- специалистов по ремонту горных выработок - 21 000 гривен
- специалистов по обработке курятины - 20 000 гривен
- врачей-психиатров - 20 000 гривен
- электрослесарей горного оборудования - 20 000 гривен
- врачей-педиатров - 20 500 гривен
- операторов по искусственному осеменению животных - 18 000 гривен
- заведующих кафедрой - 18 000 гривен
- котельников - 17600 гривен
- профессоров высших учебных заведений - 17 000 гривен
- слесарей по ремонту систем вентиляции - 16 500 гривен
- преподавателей высших учебных заведений - 15 000 гривен
- токарей - 15 000 гривен
- электросварщиков - 15 000 гривен
- операторов на ферме - 15 000 гривен
- рабочих сельскохозяйственного производства - 15 000 гривен
- машинистов экскаваторов - 14 800 гривен
- поваров - 14 800 гривен
- водителей манипулятора - 13 000 гривен
- швей - 12 000 гривен
В сравнении с обычными вакансиями, за работу с необходимостью проживания, платят больше, чем за ту же работу посменного варианта труда. Данный список был составлен из объявлений за последние 2 месяца.
Популярные вакансии с проживанием
Ранее самыми распространенными вакансиями с проживанием были объявления для представителей гостиничного и ресторанного бизнеса и домашнего персонала. С начала войны тенденция изменилась и на первые места работы с проживанием вышли вакансии в сферах:
- транспортировки
- строительства
- производства
- охраны
- волонтерства
- медицины
- садоводства
- образования
Поэтому даже во время войны, можно найти работу. Приходите в государственные центры занятости и непременно получите работу или же выплаты по безработице.
Ранее мы писали, за какую работу украинцам платят меньше.
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