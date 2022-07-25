Работа с проживанием: какую работу предлагают украинцам и сколько платят

Несмотря на войну и все напасти страна продолжает жить и людям, как никогда нужны ресурсы для жизни. Многие украинцы потеряли работу и дома, поэтому мы собрали лучшие вакансии с проживанием.

За какую работу с проживанием платят больше всего - читайте в нашем материале Styler далее.

За какую работу с проживанием платят больше всего

Среди вакансий, размещенных на сайте Государственного центра занятости наибольшие заработные оклады ждут:

трактористов на лесохозяйстве - 25 000 гривен

специалистов по ремонту горных выработок - 21 000 гривен

специалистов по обработке курятины - 20 000 гривен

врачей-психиатров - 20 000 гривен

электрослесарей горного оборудования - 20 000 гривен

врачей-педиатров - 20 500 гривен

операторов по искусственному осеменению животных - 18 000 гривен

заведующих кафедрой - 18 000 гривен

котельников - 17600 гривен

профессоров высших учебных заведений - 17 000 гривен

слесарей по ремонту систем вентиляции - 16 500 гривен

преподавателей высших учебных заведений - 15 000 гривен

токарей - 15 000 гривен

электросварщиков - 15 000 гривен

операторов на ферме - 15 000 гривен

рабочих сельскохозяйственного производства - 15 000 гривен

машинистов экскаваторов - 14 800 гривен

поваров - 14 800 гривен

водителей манипулятора - 13 000 гривен

швей - 12 000 гривен

В сравнении с обычными вакансиями, за работу с необходимостью проживания, платят больше, чем за ту же работу посменного варианта труда. Данный список был составлен из объявлений за последние 2 месяца.

Популярные вакансии с проживанием

Ранее самыми распространенными вакансиями с проживанием были объявления для представителей гостиничного и ресторанного бизнеса и домашнего персонала. С начала войны тенденция изменилась и на первые места работы с проживанием вышли вакансии в сферах:

транспортировки

строительства

производства

охраны

волонтерства

медицины

садоводства

образования

Поэтому даже во время войны, можно найти работу. Приходите в государственные центры занятости и непременно получите работу или же выплаты по безработице.