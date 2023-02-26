С советской мебелью и без туалета: как выглядит самая дешевая квартира для аренды во Львове (фото)

Как выглядит самая дешевая квартира во Львове

В объявлении отмечено, что квартира расположена на втором этаже трехэтажного дома по улице Богдана Хмельницкого (вблизи завода "Гетьман"). Совсем рядом есть детский сад, школа, магазины и рынок.

В доме бронированная дверь и металлопластиковые окна. Отопление индивидуальное, печное. В объявлении указано, что квартира очень теплая.

Так выглядит львовское жилье, которое сдают в аренду (фото: Olx)

Какие условия проживания

Общая площадь квартиры - 20 кв. метров. В помещении из техники есть газовая плита и холодильник. Жилье обставлено советской мебелью - есть кровать, шкаф, стол, стулья, табуретки, туалетный столик с зеркалом.

Также отмечается, что к помещению подведена вода, но туалет расположен на улице. Ванной в квартире нет.

Так выглядит львовское жилье, сдающееся в аренду (фото: Olx)

С фото можно понять, что в этом помещении давно не делали ремонт, некоторые стены с ободранными обоями.

Стоимость аренды в месяц составляет 3000 грн плюс коммунальные.

Так выглядит львовское жилье, которое сдают в аренду (фото: Olx)