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С советской мебелью и без туалета: как выглядит самая дешевая квартира для аренды во Львове (фото)

Как выглядит самое дешевое жилье для аренды во Львове (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Из-за большого количества переселенцев спрос на аренду жилья во Львове остается высоким. Дешевле всего стоят однокомнатные квартиры на периферии города для долгосрочной аренды.

Недавно на платформе онлайн-объявлений OLX опубликовали предложение о сдаче в аренду жилья за 3 тыс. грн. Это самая низкая цена во Львове.

Фото самой дешевой квартиры для аренды просматривайте в материале ниже.

Как выглядит самая дешевая квартира во Львове

В объявлении отмечено, что квартира расположена на втором этаже трехэтажного дома по улице Богдана Хмельницкого (вблизи завода "Гетьман"). Совсем рядом есть детский сад, школа, магазины и рынок.

В доме бронированная дверь и металлопластиковые окна. Отопление индивидуальное, печное. В объявлении указано, что квартира очень теплая.

Так выглядит львовское жилье, которое сдают в аренду (фото: Olx)

Какие условия проживания

Общая площадь квартиры - 20 кв. метров. В помещении из техники есть газовая плита и холодильник. Жилье обставлено советской мебелью - есть кровать, шкаф, стол, стулья, табуретки, туалетный столик с зеркалом.

Также отмечается, что к помещению подведена вода, но туалет расположен на улице. Ванной в квартире нет.

Так выглядит львовское жилье, сдающееся в аренду (фото: Olx)

С фото можно понять, что в этом помещении давно не делали ремонт, некоторые стены с ободранными обоями.

Стоимость аренды в месяц составляет 3000 грн плюс коммунальные.

Так выглядит львовское жилье, которое сдают в аренду (фото: Olx)

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Раньше мы делились фото самого дорогого общежития Украины, комнаты в котором стоят по 5000 грн.

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