Розширення співпраці: на український ринок вийде нова торгова марка засобів для догляду за волоссям

Національна мережа Лінія магазинів EVA розробила та випустила три лінійки лікувальних засобів у групі миття волосся. Нова власна торгова марка (ВТМ) має назву GEN 96 genetic lab та найближчим часом стане доступною у мережі EVA. Лікувальні компоненти нової ВТМ запобігають випадінню волосся та появі лупи, мають антисептичну дію.

"У сегментах професійних засобів для догляду досить низька конкуренція з транснаціональними марками. А с точки зору попиту покупців ці ніші активно зростають. Тому ми вирішили, що зараз саме час працювати з цими категоріями", - коментує директорка департаменту власних торгових марок EVA Галина Ободець

Крім того, компанія створила нову категорію ВТМ у галузі професійних засобів для фарбування волосся. ТМ IQ Code та Estima було створено у партнерстві з виробниками Італії.

"Коли ми вперше побачили на власні очі, як для однієї фарби поєднуються 42 різноманітних відтінки блонд, то були точно впевнені у якості продукції і в тому, що з цим виробником варто співпрацювати", - розповідає Ободець.

Національна мережа Лінія магазинів EVA розвиває напрямок ВТМ з 2010 року. Наразі у компанії створено 37 ВТМ. За даними EVA, 4 з 10 одиниць товару у корзині покупців мережі – це ВТМ.

60% ВТМ виробляється на підприємствах України, решта – за кордоном. Географія виробництва ВТМ налічує понад 100 партнерів із 17 країн світу. На створення одного продукту ВТМ йде від 6 до 9 місяців. У цей процес входить розробка рецептури товару, виробництво, сертифікація та контроль якості тощо.

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