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Розширення співпраці: на український ринок вийде нова торгова марка засобів для догляду за волоссям


Національна мережа Лінія магазинів EVA розвиває напрямок ВТМ

Національна мережа Лінія магазинів EVA розробила та випустила три лінійки лікувальних засобів у групі миття волосся. Нова власна торгова марка (ВТМ) має назву GEN 96 genetic lab та найближчим часом стане доступною у мережі EVA. Лікувальні компоненти нової ВТМ запобігають випадінню волосся та появі лупи, мають антисептичну дію.

"У сегментах професійних засобів для догляду досить низька конкуренція з транснаціональними марками. А с точки зору попиту покупців ці ніші активно зростають. Тому ми вирішили, що зараз саме час працювати з цими категоріями", - коментує директорка департаменту власних торгових марок EVA Галина Ободець

Крім того, компанія створила нову категорію ВТМ у галузі професійних засобів для фарбування волосся. ТМ IQ Code та Estima було створено у партнерстві з виробниками Італії.

"Коли ми вперше побачили на власні очі, як для однієї фарби поєднуються 42 різноманітних відтінки блонд, то були точно впевнені у якості продукції і в тому, що з цим виробником варто співпрацювати", - розповідає Ободець.

Національна мережа Лінія магазинів EVA розвиває напрямок ВТМ з 2010 року. Наразі у компанії створено 37 ВТМ. За даними EVA, 4 з 10 одиниць товару у корзині покупців мережі – це ВТМ.

60% ВТМ виробляється на підприємствах України, решта – за кордоном. Географія виробництва ВТМ налічує понад 100 партнерів із 17 країн світу. На створення одного продукту ВТМ йде від 6 до 9 місяців. У цей процес входить розробка рецептури товару, виробництво, сертифікація та контроль якості тощо.

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