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Розчинні чаї від застуди дуже небезпечні: думка лікаря

STYLERЖиття    03.12.2018 - 23:25
Розчинні чаї від застуди дуже небезпечні: думка лікаря
Колаж РБК-Україна

Лікар категорично не рекомендує давати такі ліки дітям

Лікар-терапевт пояснила, чому під час застуди та грипу не варто приймати жарознижуючі та протизастудні розчинні порошки. Про це пише FaceNews.

Лікар-терапевт Вікторія Савицька розповіла, що популярні швидкорозчинні жарознижуючі порошки наносять величезний удар по організму і його внутрішніх органах. Крім того, вони можуть стати причиною виникнення цілого букета хвороб.

Вона пояснила, що підвищення температури тіла у людини – це ознака того, що захисні клітини вступили в боротьбу з вірусами, і тому в перші дні застуди або грипу небажано збивати температуру, так як це завадить імунітету боротися з хворобою.

"Експерти сходяться на думці, що приймати жарознижувальне потрібно лише тоді, коли температура підходить до 38,5. І те, збивати ee повністю не варто, зупиніться на 37,5. При цьому врахуйте, що пити такі ліки можна тільки, якщо ви знаходитесь вдома і нікуди не збираєтеся виходити – але тоді, куди раціональніше випити відвар шипшини, можна c ложкою калини або малинового варення і лягти кілька годин поспати", - розповіла Савицька.

Вона попередила, що швидкорозчинні порошки не можна давати дітям, так як вони дуже токсичні.

"Ні в якому разі не давайте порошкові жарознижуючі дітям – це досить потужний і небезпечний, до того ж токсичний засіб. Навіть дорослим варто пам'ятати, що такі гарячі напої негативно впливають на роботу нирок і підшлункової, садять печінку, a в дитячому організмі можуть стати причиною ще більших ускладнень", - попередила лікар.

Вікторія Савицька порадила перші три дні хвороби провести вдома, в ліжку. Організм не варто перевантажувати, і обов'язково потрібно пити багато рідини – теплу мінеральну воду, в яку можна додати лимон, а також фруктові чаї та відвари з лікувальних трав або ягід.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні популярні таблетки від грипу потрапили під заборону.

А також розповідали про те, що медики назвали топ-7 поширених помилок при лікуванні нежитю.

Відео: РБК-Україна

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