В Украине популярные таблетки от гриппа попали под запрет

Фото: лекарства (УНИАН)

Причиной запрета стало аннулирование сертификата соответствия условий производства

В Украине ввели временный запрет на реализацию и применение противопростудного лекарственного средства "Колдфлю". Об этом говорится в решении Укргослекслужбы от 29 ноября.

Отмечается, что речь идет о лекарственном средстве "Колдфлю" индийского производства, серий CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах.

Скрин: dls.gov.ua

Причиной запрета стало аннулирование сертификата соответствия условий производства.

Сообщается, что аптеки должны поместить это лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.

"Субъекту хозяйствования при выявлении образцов указанных серий лекарственных средств принять меры по изъятию их из обращения путем помещения в карантин и уведомить территориальный орган Гослекслужбы по месту расположения о принятых мерах по выполнению данного распоряжения. При последующих поставках лекарственных средств субъект хозяйствования должен принять меры по предотвращению приобретения, реализации и применению лекарственных средств, приведенных в данном распоряжении", - говорится в тексте.

Напомним, "Колдфлю" применяется для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов любой этиологии, в том числе аллергической, при головной боли, лихорадочных состояниях, связанных с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине недавно запретили использовать одну из серий антисептика "Биосепт" - раствор для наружного применения.

Также мы рассказывали, что в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства против тромбов.

Напомним, недавно был введен запрет на реализацию, хранение и применение таблеток для лечения печени.

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Видео: РБК-Украина