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В Україні популярні таблетки від грипу потрапили під заборону

STYLERЖиття    03.12.2018 - 08:58
В Україні популярні таблетки від грипу потрапили під заборону
Фото: ліки (УНІАН)

Причиною заборони стало анулювання сертифіката відповідності умов виробництва

В Україні ввели тимчасову заборону на реалізацію та застосування протизастудного лікарського засобу Колдфлю". Про це йдеться в рішенні Укрдержлікслужби від 29 листопада.

Зазначається, що йдеться про лікарський засіб "Колдфлю" індійського виробництва, серій CG5702, CG15701, таблетки №4 у стрипах.

В Україні популярні таблетки від грипу потрапили під заборонуВ Україні популярні таблетки від грипу потрапили під заборонуСкрін: dls.gov.ua

Причиною заборони стало анулювання сертифіката відповідності умов виробництва.

Повідомляється, що аптеки повинні помістити цей лікарський засіб у карантин до окремого розпорядження Держлікслужби.

"Суб’єкту господарювання при виявленні зразків вказаних серій лікарських засобів вжити заходи щодо вилучення їх з обігу шляхом вміщення в карантин та повідомити територіальний орган Держлікслужби за місцем розташування про вжиті заходи щодо виконання даного розпорядження. При наступних поставках лікарських засобів суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарських засобів, наведених в даному розпорядженні", - йдеться в тексті.

Нагадаємо, "Колдфлю" застосовується для симптоматичного лікування застудних захворювань та грипу, ринітів будь-якої етіології, в тому числі алергічної, при головному болю, гарячкових станах, пов'язаних із запальними захворюваннями верхніх дихальних шляхів.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні нещодавно заборонили використовувати одну з серій антисептика "Біосепт" - розчин для зовнішнього застосування.

Також ми розповідали, що в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу проти тромбів.

Нагадаємо, нещодавно було введено заборону на реалізацію, зберігання та застосування таблеток для лікування печінки.

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