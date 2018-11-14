В Украине запретили использовать популярный антисептик

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Запрет установили из-за несоответствия показателей

В Украине установили запрет на раствор для наружного применения. Соответствующий указ опубликован на сайте Державной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В Украине запрещено использовать одну из серий антисептика "Биосепт". Это раствор для наружного применения 96% по 100 мл в банках серии 020118. Производителем лекарств является Закрытое акционерное общество "Биолек", Украина.

Запрет установили 13 ноября по причине несоответствия показателей "Оптическая плотность" и "Объем содержимого упаковки" к регистрационному удостоверению. Другие серии препарата не запрещены и допустимы к использованию.

Напомним, что средство используется для дезинфекции кожи рук. Не рекомендуется применять при острых воспалительных процессах кожи. В случае покраснения и раздражения кожи необходимо прекратить применение препарата и смыть жидкость водой.

Напомним, ранее в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства против тромбов.

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