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В Украине запретили использовать популярный антисептик

STYLERЖизнь    14.11.2018 - 22:15
В Украине запретили использовать популярный антисептик
Фото: (pxhere.com)

Запрет установили из-за несоответствия показателей

В Украине установили запрет на раствор для наружного применения. Соответствующий указ опубликован на сайте Державной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В Украине запрещено использовать одну из серий антисептика "Биосепт". Это раствор для наружного применения 96% по 100 мл в банках серии 020118. Производителем лекарств является Закрытое акционерное общество "Биолек", Украина.

Запрет установили 13 ноября по причине несоответствия показателей "Оптическая плотность" и "Объем содержимого упаковки" к регистрационному удостоверению. Другие серии препарата не запрещены и допустимы к использованию.

Напомним, что средство используется для дезинфекции кожи рук. Не рекомендуется применять при острых воспалительных процессах кожи. В случае покраснения и раздражения кожи необходимо прекратить применение препарата и смыть жидкость водой.

Напомним, ранее в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства против тромбов.

Ранее мы писали, что в Украине запретили реализацию, хранение и применение таблеток для лечения печени.

А также о том, что в Одессе блокировали контрабанду тяжелых наркотиков.

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