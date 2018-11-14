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В Україні заборонили використовувати популярний антисептик

STYLERЖиття    14.11.2018 - 22:15
В Україні заборонили використовувати популярний антисептик
Фото: (pxhere.com)

Заборону встановили через невідповідність показників

В Україні встановили заборону на розчин для зовнішнього застосування. Відповідний указ опублікований на сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні заборонено використовувати одну з серій антисептика "Біосепт". Це розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у банках серії 020118. Виробником ліків є Закрите акціонерне товариство "Біолек", Україна.

Заборону встановили 13 листопада з причини невідповідності показників "Оптична щільність" і "Об'єм вмісту упаковки" до реєстраційного посвідчення. Інші серії препарату не заборонені і допускаються до використання.

Нагадаємо, що засіб використовується для дезінфекції шкіри рук. Не рекомендується застосовувати при гострих запальних процесах шкіри. У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування препарату і змити рідину водою.

Нагадаємо, раніше в Україні заборонила реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу проти тромбів.

Раніше ми писали, що в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування таблеток для лікування печінки.

А також про те, що в Одесі блокували контрабанду наркотиків.

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