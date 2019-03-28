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Розбиті дороги у дворах: куди звертатися

STYLERЖиття    28.03.2019 - 15:15
Розбиті дороги у дворах: куди звертатися
Ремонт доріг у дворах - куди звертатися (колаж: РБК-Україна)

Ремонтом розбитих доріг у дворах має займатися підрядник

Відновлювати розбиті дороги на прибудинкових територіях, розкопані після ремонтних робіт, мають ті служби, які виконували ці роботи, повідомляє "Сегодня".

Наприклад, якщо біля вашого будинку розкопали асфальт для того, щоб прокласти труби або відновити тротуар, ті ж самі служби мають і полагодити понівечену дорогу. Однак на ділі це не завжди виглядає саме так.

Експерти радять звертатися з колективною заявою до суду.

Приміром, мешканці столичного будинку на вулиці Гната Юри кілька років бачать розруху у дворі. Після відновлення тротуару тут "забули" полагодити дорогу. А звернення на гарячу лінію міста й до ЖЕКу не дали жодних результатів. У ЖЕКу кажуть, що не мають жодного стосунку до ситуації.

Представниця департаменту благоустрою Києва Наталія Лотоцька пояснює: за правилами, навести порядок повинен той, хто розкопав ділянку. Але в реальності справи йдуть інакше.

"Вони пояснюють, що немає коштів на відновлення благоустрою. Ми виписуємо протоколи, приписи. Більше нічого не можемо зробити", - розповідає експерт.

Якщо ж підрядник протягом 15 днів не привів територію до ладу, йому виписують штраф, однак він занадто незначний, щоб змусити підрядника відремонтувати дорогу. Максимальна сума штрафу на сьогодні - 1700 гривень.

Розбиті дороги у дворах: куди звертатися

Ремонт доріг у дворах - куди звертатися (фото: РБК-Україна)

Адвокат Віктор Чевгуз радить з'ясувати, хто є балансоутримувачем (це може бути ЖЕК, ОСББ чи фірма, яка проводила ремонт), і з колективною заявою звернутися до суду.

"Коли буде рішення суду, розпорядження провести роботи, вони зобов'язані це зробити. Тому що за невиконання судового рішення вже буде інша відповідальність", - зазначає юрист.

Фахівець радить провесто фотозйомку неякісно відновлених доріг - це допоможе виграти суд.

Раніше ми писали про те, що на українських трасах з'являться шумові дорожні розмітки. Нововведення покликане підвищувати увагу учасників дорожнього руху перед наближенням до ділянки із підвищеною небезпекою і тим самим знижувати ймовірність аварійних ситуацій.

Також ми повідомляли, що в Україні змінюється режим роботи світлофор у нічний час. Почалося скасування "жовтого миготливого" світла світлофора. Першим містом, яке долучилося до експерименту, стала Вінниця.

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