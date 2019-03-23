Врятує життя: українців чекає важливе нововведення на дорогах

Фото: колаж РБК-Україна

Мінрегіонрозвитку оновлює державні будівельні норми з проектування доріг

На українських трасах з'являться шумові дорожні розмітки. Нововведення покликане підвищувати увагу учасників дорожнього руху перед наближенням до ділянки із підвищеною небезпекою і тим самим знижувати ймовірність аварійних ситуацій, повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Шумова розмітка є недорогим та ефективним способом підвищення безпеки руху та зменшення кількості авто, які потрапляють у ДТП, зауважив заступник міністра Лев Парцхаладзе.

Відомство має намір в рамках оновлення державних будівельних норм (ДБН) із проектування доріг на трасах (дороги I-II категорії) передбачати пристрій фрезерованих шумових смуг.

Ілюстративне зображення: шумова смуга (unidorstroy.kiev.ua)

Вперше шумові смуги з'явилися у США в середині 50-х років минулого століття. За принципом своєї дії вони нагадують "лежачих поліцейських". Це штучні нерівності, які залежно від призначення облаштовуються вздовж або впоперек дороги. Під час наїзду на неї водій автомобіля починає відчувати суттєву вібраційну та шумову дію, що, у свою чергу, сприяє підвищенню уваги на дорозі під час руху вздовж дорожніх узбіч або перед наближенням до ділянки з підвищеною небезпекою.

"Якщо людина довго знаходиться за кермом і починає засинати, такі шумові смуги можуть врятувати життя", - наголосив Парцхаладзе.

Так, застосування шумових смуг дозволяє добитися значного зниження рівня аварійності на дорогах - щонайменше вдвічі.

Посадовець нагадав, що такі шумові розмітки крім США також широко застосовуються в Німеччині, Канаді, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії та у багатьох з цих країн є обов'язковими при проектуванні нових доріг.

Фото: minregion.gov.ua

Як повідомлялося раніше, з 1 травня буде змінено порядок проходження обов'язкового техогляду. Водіїв попередили про оновлення формату документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки техстану.

Також ми писали про те, що в Україні за нехтування обов'язковим техоглядом автомобілів, який уряд хоче запровадити з 2020 року, водіїв чекає накладення санкцій.

Нагадаємо, що в Україні пропонують змінити порядок оформлення водійських прав. Зокрема, в найближчому майбутньому можуть відмовитися від обов'язкового відвідування курсів автошколи.