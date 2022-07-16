Рецепт соковитих консервованих абрикосів: як зробити смачну заготовку

Шкоди від абрикосових кісточок немає. Вони дають організму людини лише користь, тому що до їх складу входить вітамін B17.

Єдине, що незручно, це вибирати кісточки під час їжі, тому цілі абрикоси пускають хіба що на компоти. До речі, вважається, що такий компот навіть смачніший.

Однак, щодо варення, то багато кулінарів просто помиляються, вважаючи, що саме варіння цілісного плоду дає знаменитий мигдальний смак.

Також, для того, щоб зварити знамените бурштинове варення, доведеться не тільки дістати кісточки, але ще й маленькі білі ядра з них.

Для консервації найкраще підійдуть тверді абрикоси, оскільки вони краще розколюються на дві половинки, тримають форму й добре зберігаються в банці.

Рецепт абрикосів в сиропі

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

Абрикоси - 800 г;

Цукор - 350 г.

Потрібно абрикоси помити й видалити кісточки. Розмістити абрикосові половинки в стерилізовані банки, виклавши їх до верху. Залити окропом, накрити прокип'яченими кришками та дати постояти, прогрітися 10 хвилин.

Далі потрібно злити воду з банок, додати цукор, розмішати й довести сироп до кипіння.

Після цього залити киплячим сиропом абрикоси й відразу закрутити кришками. Банки перевернути, укутати й залишити до охолодження під ковдрою.

Як правильно консервувати абрикоси (freepik)

Компот з абрикосів

Рецепт розраховані на 3 банки об'ємом 1,5 л.

Для приготування потрібні:

Абрикоси - скільки піде;

Цукор - 600 г;

Кислота лимонна - 1 ч. л.

Абрикоси помістити у стерилізовані банки, залити окропом та накрити стерилізованими кришками. Все потрібно залишити на 10 хвилин.

Після цього потрібно злити воду з банок у каструлю та додати цукор. Каструлю необідно поставити на вогонь і довести до кипіння та додати лимонну кислоту.

Далі залити сиропом абрикоси та на дно каструлі з водою помістити тканинну серветку або рушник, покласти банки з кришками й стерилізувати 10 хвилин. Вкінці банки закатати.