Римма Зюбіна не радить повертатися в Київ раніше початку літа: "рано ми розслабилися"

"Я б не радила повертатися в Київ раніше початку літа", - звернулася до українців зірка.

Поготів діти вже ходять до школи в інших більш безпечних містах України, тому нехай хоча б закінчиться навчальний рік.

"Ми зможемо говорити про перемогу і про те, що повернемо свої території, які були 8 років під окупацією, не раніше вересня", - поділилася своєю думкою вона.

Це не просто слова, актриса готувалася до війни задовго до її початку. Римма розуміла, що ворог не відстане від України.

І коли відома зірка напередодні бойових дій поїхала в Ужгород, син навіть сказав їй: "Візьми на всяк випадок закордонний паспорт".

"Я відповіла синові: "Розумієш, якщо я візьму паспорт, тоді дозволю собі думку, що можу поїхати. Ну а як? Ти тут. Ні", - зізналася Зюбіна.

Римма Зюбіна (фото: instagram.com/rimma_ziubina)

Нещодавно вона була в Бородянці, де побачила шмат бомби.

"Я намагалася його підняти, але не змогла навіть зрушити з місця", - розповіла акторка.

На жаль, ворог продовжує скидати снаряди, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги й треба вчасно ховатися в бомбосховищі.

Навіть якщо ви за кордоном і дуже хочете повернутися, зірка театру і кіно радить перечекати.