У пологовому будинку Енергодара другий раз за місяць загинуло немовля: деталі скандалу

У пологовому будинку Енергодара новий скандал (колаж РБК-Україна)

У пологовому будинку Енергодара помер новонароджений, а його мати в реанімації

В пологовому будинку Енергодара за місяць стався новий скандал. В медичному закладі під час пологів у жінки загинув малюк, а сама вона перебуває у реанімації. Чоловік породіллі розповів, що його дружина ні на що не скаржилася, але, коли вона була у батьків у неї різко виникла кровотеча.

Лікарі кажуть, що у жінки була дуже важка ситуація. Малюк помер вже всередині матері, і його б ніяк не врятували.

"Дуже важка кровотеча. З вже померлою дитиною всередині. Дитина померла всередині матері через кровотечу, яка виникла в результаті відшарування плаценти", – повідомила в. о. завідувача акушерським відділенням Ірина Соколова в сюжеті ТСН.

Чоловік породіллі повідомив, що в лікарні бачив лікаря, якого відсторонили від виконання обов'язків за попередній випадок з породіллею в лікарні.

"Він безпосередньо зустрічав і після операції мені повідомив, що ми втратили дитину. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння", – зазначив чоловік.

Сам лікар каже, що пологи не приймав і в той день прийшов на роботу, щоб підтримати колег у такій важкій ситуації.

Нагадаємо, що лікаря по прізвищу Курченко відсторонили від посади за випадок з жінкою, яка була на 8 місяці вагітності. У неї почалася кровотеча, стався самовільний аборт, а сама вона померла через півтора місяця в реанімації.

В Енергодарі другий скандал за місяць з новонародженим (відео: ТСН)

Як ми раніше писали, під Запоріжжям в пологовому будинку стався жахливий випадок з породіллею і малюком.

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Автор: Марія Соловей