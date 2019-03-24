Народилися в сорочці: астрологи назвали самі везучі знаки Зодіаку

Знаки Зодіаку (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали три знака Зодіаку, яких особливо сильно оберігають Ангели-охоронці

Астрологи розповіли, що існують знаки Зодіаку, які знаходяться під постійною та пильною увагою своїх Ангелів-хранителів і тому удача не просто супроводжує їх у всіх справах, але вони також захищені від великих неприємностей. Ангели-охоронці оберігають ці три знака Зодіаку від зла і невдач – про таких кажуть, що вони "народилися в сорочці".

Близнюки завжди знаходять потрібну їм інформацію, корисних людей, зв'язки і знання. А це тому, що Ангели-охоронці балують своїх підопічних і підкидають їм щасливі випадки. Представникам цього знака досить зробити запит про те, що їм потрібно або про якусь конкретну ситуацію і вони одразу ж отримають свою відповідь. Будь-які життєві обставини для Близнюка можуть стати союзниками.

Знаки Зодіаку (pixabay.com)

Діви навіть не підозрюють, що всі успіхи в їх життя – це не тільки результат кропіткої роботи, постійного аналізу і роботи інтуїції. Насправді представникам цього знаку дуже сильно допомагають Ангели-охоронці. Вирішення проблем Дівам приходять згори і, якщо потрібно почекати або зупинитися – це теж робота Ангелів-охоронців. Вони оберігають своїх підопічних від необдуманих кроків.

Стрільцям небесні захисники допомагають здійснити все задумане і тому їм у всіх починаннях супроводжує вдача. Також представники цього знаку здатні допомагати оточуючим і направляти їх по потрібному шляху завдяки тому, що Ангели-охоронці підтримують своїх підопічних у всьому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що життя цих знаків Зодіаку кардинально зміниться в 2019 році.

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