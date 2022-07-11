Батьки Кейт Міддлтон планують прийняти в своєму будинку біженців з України

Цей особняк батьки Кейт купили десять років тому за 4,7 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Баклбері прихистив велику кількість біженців, і Керол отримувала поради від жителів села і шукала інформацію про те, як цей процес працював для інших в цьому районі", - пише видання.

Серед сусідів, які вже надали притулок, є телеведучий Кріс Таррант і політик-консерватор лорд Беньон, друг Міддлтон, який нещодавно провів захід зі збору коштів для біженців у своєму будинку.

Керол і Майк проводять з ними зустрічі, щоб забезпечити переселенців з України комфортним житлом.

Так, вони розглядають такий варіант: переобладнати простір в їх будинку з сімома спальнями Bucklebury Manor в окреме житло для сім'ї з України.

Керол і Майкл шукають зручні варіанти, як прийняти українців у своєму будинку (INS News Agency)

Однак є питання, пов'язані з безпекою, які ще належить розглянути, враховуючи регулярні візити герцога і герцогині Кембриджських і їх трьох дітей, Джорджа, Шарлотти і Луї в будинок до Міддлтонів.

"У Керол не так багато господарських будівель, і охорона Кейт залишається в головному будинку, коли вони приїжджають, тому їй доведеться знайти спосіб організувати все безпечно. Керол тут дуже популярна, і вона творить чудеса для суспільства і сімейної ферми", - сказав один з жителів села Баклбері.

Батьки Кейт Міддлтон хочуть допомогти переселенцям з України (i-images)