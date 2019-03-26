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Родичка Сталлоне загинула в Одесі: несподівані подробиці (відео)

STYLERЖиття    26.03.2019 - 13:40
Родичка Сталлоне загинула в Одесі: несподівані подробиці (відео)
Фото: (колаж РБК-Україна)

ДТП в Одесі обросло несподіваними деталями

Причиною резонансного ДТП в Одесі, у якому померла родичка Сильвестра Сталлоне Вікторія Кравченко і брат чемпіона світу з боксу Раміля Гаджиєва Шаміль Гаджиєв, могли стати вуличні гонки. Про подробиці інциденту повідомляє ТСН.

На відеозаписі з камер спостереження видно, як два авто преміум-класу мчать поряд, після чого BMW раптово починає летіти навперейми Porshe. Той дивом уникає удару та їде далі. Після цього BMW влітає у стовп. Бетонна опора ламається, авто розриває навпіл і спалахує.

ДТП в Одесі - загибла виявилася родичкою Сталлоне: (відео: YouTube/ТСН)

Свідки кажуть про те, що дві іномарки ніби змагалися між собою у швидкості. А от причиною аварії могло стати неякісне покриття доріг.

Також очевидці стверджують, що після зіткнення тіло дівчини вилетіло з машини. Версію про гонки у поліції не підтверджують. Однак є серед свідків ті, хто її спростовує. Журналісти намагалися зв'язатися з водієм Porshe, однак він ховається.

"Шаму я знаю, це світла людина, він ніколи нікого не образить. Всі його брати любили поганяти. Я дуже співчуваю його рідним", - висловився приятель загиблого в автокатастрофі.

Нагадаємо, що аварія сталася в центрі міста біля "Політеху". BMW X6 зіткнувся з припаркованим Hyundai Sonata після чого врізався у електроопору. Від страшного удару авто розірвало навпіл та його передня частина загорілася. Уламки автомобіля розкидало на десятки метрів.

Раніше ми повідомляли, що точку у справі ДТП у Харкові на Сумської досі не поставлено. Адвокат одного з фігурантів Геннадія Дронова подав апеляцію, оскільки вважає рішення суду незаконним.

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