Роман "Джокер" Кравец "засветился" на бое Усика в Саудовской Аравии: фото

Автор скандального Telegram-канала "Джокер" Роман Кравец посетил Саудовскую Аравию во время боя Александра Усика. В путешествии его сопровождали девушка Ульяна и криптопредприниматель Николай Удянский.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram общественного деятеля Марии Барабаш.

По словам Барабаш, путешествие Кравца вызвало возмущение из-за возможных нарушений правил выезда за границу.

Общественный деятель отмечает, что он пересек границу во время войны благодаря справке из военно-врачебной комиссии, которая, по ее словам, может быть фиктивной.

Также она поведала, что Николая Удянского неоднократно обвиняли в мошеннических действиях, в частности в обход ограничений Национального банка Украины через переводы между физическими лицами.

Напомним, ранее сообщалось, что журналисты выяснили новые детали выезда Романа "Джокера" Кравца. По данным расследования, 16 июля 2024 года был проведен медицинский осмотр Романа Кравца, после которого он признан непригодным к военной службе с исключением его с воинского учета. Впрочем, в это время он сам находился за границей и не мог подписывать документы.