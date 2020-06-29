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З Росії "валить" радіоактивний вітер: з'явилася карта забруднень

STYLERЖиття    29.06.2020 - 08:23
З Росії "валить" радіоактивний вітер: з'явилася карта забруднень
У Росії помітили радіоактивний вітер (ілюстрація: pixabay.com)

Європейські спостерігачі зафіксували підвищений рівень радіації на кордоні з Росією

З Росії дме радіоактивний вітер, який може говорити про пошкодження на атомній електростанції. Таку заяву зробили в ряді європейських країн, показавши на картах напрямки вітру і зону забруднення.

Забруднений вітер дме переважно в бік Скандинавського півострова, пише AP. Спостерігачі за радіоактивною безпекою з Фінляндії, Норвегії і Швеції кажуть, що на минулому тижні було зафіксовано невелику кількість ізотопів в деяких регіонах Фінляндії і південній Скандинавії.

Спостерігачі припускають, що причиною радіоактивного вітру може бути пошкодження паливного елемента на атомній електростанції в Росії. З усім тим, дослідники впевнені, що рівень забруднення не несе шкоди для людини, хоча, безумовно, підвищений.

"Радіонукліди є штучними, тобто вони створені людиною. Склад нуклідів може вказувати на пошкодження паливного елемента на атомній електростанції", - повідомляють нідерландські експерти.

Виконавчий секретар CTBTO (організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань) Лассіно Зебро показав карту, на якій видно, що забруднення досягло Фінляндії, Швеції, Естонії, Латвії, частини Данії, а також охопило північний захід Росії.

З Росії &quot;валить&quot; радіоактивний вітер: з'явилася карта забруднень

З Росії дме радіоактивний вітер (фото: twitter.com/SinaZerbo)

В Національному інституті здоров'я і навколишнього середовища Нідерландів стверджують, що джерело викидів радіації знаходиться на заході Росії, але точне місце розташування визначити не можуть.

Як ми писали раніше, з'явилися нові фантастичні знімки Чорнобиля, який оживає після пожеж.

Також повідомлялося, що у Києві зафіксували підвищену радіацію - з'явилися подробиці НП і фото.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України радиация
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