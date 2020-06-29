З Росії "валить" радіоактивний вітер: з'явилася карта забруднень

У Росії помітили радіоактивний вітер (ілюстрація: pixabay.com)

Європейські спостерігачі зафіксували підвищений рівень радіації на кордоні з Росією

З Росії дме радіоактивний вітер, який може говорити про пошкодження на атомній електростанції. Таку заяву зробили в ряді європейських країн, показавши на картах напрямки вітру і зону забруднення.

Забруднений вітер дме переважно в бік Скандинавського півострова, пише AP. Спостерігачі за радіоактивною безпекою з Фінляндії, Норвегії і Швеції кажуть, що на минулому тижні було зафіксовано невелику кількість ізотопів в деяких регіонах Фінляндії і південній Скандинавії.

Спостерігачі припускають, що причиною радіоактивного вітру може бути пошкодження паливного елемента на атомній електростанції в Росії. З усім тим, дослідники впевнені, що рівень забруднення не несе шкоди для людини, хоча, безумовно, підвищений.

"Радіонукліди є штучними, тобто вони створені людиною. Склад нуклідів може вказувати на пошкодження паливного елемента на атомній електростанції", - повідомляють нідерландські експерти.

Виконавчий секретар CTBTO (організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань) Лассіно Зебро показав карту, на якій видно, що забруднення досягло Фінляндії, Швеції, Естонії, Латвії, частини Данії, а також охопило північний захід Росії.

З Росії дме радіоактивний вітер (фото: twitter.com/SinaZerbo)

В Національному інституті здоров'я і навколишнього середовища Нідерландів стверджують, що джерело викидів радіації знаходиться на заході Росії, але точне місце розташування визначити не можуть.

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Автор: Светлана Мащенко