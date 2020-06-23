Росію атакували полчища сарани, але Кремль вирішив допомагати Африці

Масове нашестя сарани в Росії завдало величезної шкоди посівам у Волгоградській, Астраханській і Ростовській областях. А ситуація в Ставропольському краї, Дагестані і Калмикії на сьогодні склалася особливо напружена.

Як йдеться у сюжеті каналу "МИР24", від мароккської сарани і її всеїдного побратима - італійського пруса (стадний вид сарани - ред.) у РФ вже постраждали більше 200 тис. га посівів.

"При жаркій і сухій погоді, а також при нестачі природної рослинності в місцях резервації вони можуть представляти серйозну загрозу посівам сільськогосподарських культур", - кажуть російські фермери.

В кінці червня-на початку липня фахівці прогнозують міграцію сарани і в інші регіони Росії, так як літаючі шкідники можуть здійснювати перельоти на сотні кілометрів.

Навала сарани в Росії

Масове нашестя сарани в Росії. Страждають Дагестан і Калмикія

Зазначимо, що найбільша за 70 років навала сарани в Африці почалася наприкінці 2019 року. Зараз кількість комах, які майже повністю знищили посіви в Ефіопії, Сомалі, Джібуті та інших країнах, налічує трильйони особин.

Цікаво, що незважаючи на те, що російські поля можуть бути повністю знищені сараною, Кремль вирішив направити десятки мільйонів доларів саме в Африку. Таким чином російська влада "хоче допомогти своїм партнерам".

Раніше ми писали про те, що у Сомалі оголосили надзвичайний стан через нашестя сарани.