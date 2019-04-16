У Рівному школярка влаштувала танці на капоті поліцейської автівки (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Відповідати за дії 12-річної дівчини буде її матір

Школярка станцювала на капоті поліцейської машини, а її подруга знімала сумнівний хореографічний номер на мобільний телефон. Інцидент стався в Рівному. За хуліганські дії мамі 12-річної дівчинки-підлітка доведеться заплатити штраф, йдеться в сюжеті ТСН.

Після того, як подружки зняли танець на машині на відео, вони оприлюднили ролик в мережі. Незабаром "зірці" довелося розплачуватися за свою популярність. Справа в тому, що дівчинка через свою поведінку перебувала на шкільному обліку, і місцевий дільничний легко впізнав її на відео.

Відповідати за витівку своєї дитини доводиться її мамі. Жінці "світить" штраф у 1700 гривень. На неї склали протокол.

Відео: YouTube / ТСН

Як розповіла сама дівчинка, на вчинок її надихнуло відео, на якому 20-річний хлопець у Рівному цієї зими пробігся по поліцейській машині в центрі міста.

Фото: скріншот відео

До слова, бігунові суд призначив штраф у 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 2 квітня під Києвом біля села Гора п'яний росіянин побив поліцейського, який зупинив автомобіль, за кермом якого був іноземець, для перевірки документів.

Додамо, що 16 березня в одному з розважальних закладів Кривого Рогу Дніпропетровської області невідомі напали на озброєних працівників поліції охорони під час виконання службових обов'язків і забрали у поліцейських автомат.

Як повідомлялося раніше, 4 березня в центрі Києва на Печерську водій автомобіля скоїв наїзд на поліцейського, намагаючись сховатися. Інцидент стався після того, як патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху.