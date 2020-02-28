Керівництво ФДМ звинувачують у рейдерстві їдальні в будівлі центрального апарату

ФДМ в епіцентрі скандалу (колаж РБК-Україна)

Підприємець Алла Ландар вже 14 років орендує приміщення для їдальні ФДМ

Підприємець Алла Ландар, яка вже 14 років орендує приміщення для їдальні в центральному будинку апарату Фонду державного майна, звинувачує нове керівництво фонду у рейдерській атаці й тиску з боку чиновників на її бізнес. Про подробиці того, що відбувається Ландар розповіла в інтерв'ю журналісту Євгену Плинському.

Так, за її словами, чиновники провели самостійну перевірку і зробили запити на проведення комплексних перевірок у ДФС, ДСНС, Держпотребслужби у підприємця, який вже 14 років орендує приміщення 100 кв. метрів під їдальню, в будівлі ФДМ. За підсумком її звинуватили в "нецільовому використанні приміщення", скориставшись вільним трактуванням понять "кафе" і "ресторан". Тоді як за всі 14 років ні в одного керівництва до неї претензій не було.

"Ми працюємо строго за законом і готуємо бізнес-ланчі для всього апарату фонду. У нас тут немає продажу алкоголю, сигарет, розважальних програм та іншого. У вихідні, як і всі співробітники фонду, - ми не працюємо. Законних підстав припиняти з нами роботу - у фонду немає. Але ми ні з ким ніколи не "домовлялися", тому не будемо робити цього й зараз", - розповідає Ландар.

Крім того, за її словами, їй централізовано відключають світло, а акт перевірки від ФДМ вручає Яна Матієва, на той момент позаштатний радник голови Фонду. Також вона вручила повідомлення про намір дострокового розірвання договору, оформленого за день до самого акта.

"У нас такого ще не було, щоб голова держмайна з заступниками прийшов і почав віджимати їдальню в центральному апараті. Це так дрібно і схоже на забезпечення взятих на себе зобов'язань, задоволення чиїхось амбіцій. Це рейдерство", - розповідає орендар.

Своєю чергою, в.о. начальника київського відділення ФДМ Яна Матієва, стверджує, що все відбувалося в рамках закону і заперечує той факт, що вручала повідомлення підприємцю, а стверджує, що просто перебувала в той момент у кабінеті, де вручався документ.

Сама ж підприємництва обурена подіями, що сталися, і закликає президента розібратися в ситуації, оскільки те, що відбувається з її бізнесом, за її словами, різниться з обіцянками президента залучати інвестиції й підтримувати бізнес в країні.