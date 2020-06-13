В цукрі виявили ще одну небезпеку для організму: нове дослідження вчених

Вчені назвали ще одну шкідливу властивість цукру (Фото: pixabay.com)

Вчені з'ясували, що надлишок цукру в організмі може блокувати мозок людини

Цукор вже давно входить в список продуктів, які погано впливають на організм людини. Вживання їжі та напоїв з високим вмістом цукру призводить до серйозних порушень і може викликати різні захворювання.

У новому дослідженні вчених з Університету Мічигану було виявлено ще один згубну властивість цукру. Надмірна кількість цього продукту може відключити важливі нервові системи, які регулюють відчуття ситості. А це своєю чергою може привести до переїдання і розвитку ожиріння. Про це пише Bigmir.net.

Як розповіли вчені, дослідження проводилося на плодових мушках і, хоча звички харчування у мушок і людини відрізняються, є деякі подібності. Організм мушки, так само, як і організм людини, покладається на нервові контури, щоб обробити смак цукру. До них відноситься дофамін, який відіграє ключову роль у системі винагороди мозку.

Мушок годували продуктами з високим вмістом цукру і з'ясували, що надлишок солодкого знижує та уповільнює активність нейронів. Вчені впровадили молекулу в нейрони й це дозволило їм активуватися до того ж рівня, який виникає у здорових плодових мушок з використанням світла.

Коли нейрони були активовані таким чином, вчені виявили, що мухи на дієті з високим вмістом цукру з'їли еквівалент одного печива, навіть коли їм пропонували еквівалент цілої коробки. Тим часом плодові мухи, які не отримали користі від активації нейронів, продовжували їсти протягом декількох годин через роль цукру в придушенні відчуття ситості.

"На дієті з високим вмістом цукру ми виявляємо, що дофамінергічні нейрони плодових мушок менш активні, тому що високе споживання цукру знижує інтенсивність сигналу солодощі, витікаючого з рота. Тварини використовують цей зворотний зв'язок від дофаміну, щоб робити прогнози про те, як буде корисна або наповнена їжа. У мух з високим вмістом цукру цей процес порушується - вони отримують менше активації дофамінових нейронів і в підсумку їдять більше, ніж їм потрібно, що з часом змушує їх набирати вагу", - пояснила автор дослідження Моніка Дус.

Як пояснили вчені, мушки через надлишок цукру пропускали сигнали ситості та продовжували поглинати їжу. А друга група, навпаки, при відмові від дієти з високим вмістом цукру, повністю змінила процес і відновила дофамінергічні нейрони до нормальної функції.

"Ми думаємо, що по суті ця обробка солодощі в дофамінергічних нейронах, ймовірно, використовується як сигнал тривоги, щоб змусити мозок сповільнюватися. Якщо цього процесу більше немає, вам доведеться почекати, поки інші підказки не повідомлять вам, що ви ситі. До того часу ви вже з'їли багато печива", - пояснила Дус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали несподівану причину алкоголізму у жінок.

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Автор: Анна Шиканова