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Вчені назвали несподівану причину алкоголізму у жінок

STYLERЖиття    08.06.2020 - 19:21
Вчені назвали несподівану причину алкоголізму у жінок
Жіночий алкоголізм пов'язаний з гормонами (фото:pixabay.com)

Жіночий алкоголізм пов'язаний з рівнем естрогену

Американські вчені розповіли про причини алкоголізму у жінок. На їхню думку згубна звичка пов'язан\а з рівнем естрогену. Якщо його концентрація висока - мозок виробляє у відповідь на етанол нейромедіатор дофамін, який відповідає за задоволення.

Раніше вчені вже звертали увагу, що підвищення рівнів естрогену у самок мишей підвищує чутливість дофамінових нейронів до порушення етанолом, але до кінця цей зв'язок не був вивчений. Про це повідомляється в журналі Journal of Neuroscience.

У новій роботі дослідники використовували тканини мозку мертвих самок мишей в різних фазах статевого циклу — у частині естроген був підвищений, а у частини — знижений. Вчені активували естрогенові рецептори і відстежували реакцію дофамінових нейронів на алкоголь.

"Ми виявили, що при активації одного рецептора естрогену — альфа-рецептора — дофамінові нейрони відгукувалися на алкоголь набагато активніше, - повідомляє біолог і психіатр Емі Ласек, автор дослідження.

"Більше задоволення може призвести до зловживання алкоголем, зокрема запоям", — розповідають медики.

При іншому експерименті вчених виявилося, що зменшення кількості естрогенових рецепторів, таких як альфа-рецептори, призвело до зниження інтересу до алкоголю, але тільки у самок.

Вчені вважають, що врахування статевих відмінностей при боротьбі з алкоголізмом, ймовірно, дозволить знайти більш ефективні підходи до лікування цієї згубної звички.

Як ми раніше писали, нове дослідження показало, що алкоголізм безпосередньо пов'язаний з генетичними варіаціями.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України алкоголь
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