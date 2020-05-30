Вчені з'ясували несподівану причину алкоголізму: винні гени

Вчені виявили нову причину алкоголізму (Колаж РБК-Україна)

Нове дослідження показало, що алкоголізм безпосередньо пов'язаний з генетичними варіаціями

Вчені з'ясували нову й несподівану причину алкоголізму. Нове дослідження показало, що у пристрасті до міцних напоїв винні гени.

Дослідники з Єльського університету провели вивчення геномів 435 тисяч осіб і виявили 29 генетичних варіацій, які пов'язані з надмірним вживанням алкоголю. 10 цих факторів були вже й раніше встановлені вченими, а ось ще 19 були виявлені вперше. Про це йдеться в статті журналу Nature Neuroscince.

З допомогою генетичного аналізу було встановлено, що алкогольна залежність безпосередньо пов'язана з розладами особистості й депресіями. Варіації у виявлених ділянках ДНК суттєво впливають на ймовірність розвитку алкоголізму.

"Нові дані потроїли кількість відомих генетичних факторів, пов'язаних із проблемним вживанням алкоголю", - пояснила доктор Джоел Гелернтер.

Вона підкреслила, що вивчені гени зберігаються в геномі людини, а це говорить про їх важливість в життєдіяльності організму. Отримані дані, на думку вчених, дозволять поліпшити методику виявлення схильності до алкогольної залежності на ранніх етапах.

Крім того, доктор Стейсі А. Стерлінг з США провела додаткове дослідження і з'ясувала, що до алкоголізму схильні люди з хронічними захворюваннями.

За словами вченої, найбільшу схильність до алкоголізму виявили у пацієнтів з діабетом, гіпертонією, хронічною обструктивною хворобою легенів, серйозними травмами.

У осіб із захворюваннями серця, онкологією, хронічними захворюваннями печінки вчені також виявили високу схильність до перевищення щоденного і щотижневого перевищення ліміту споживання алкогольних напоїв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали харчові продукти, які знищують чоловіче здоров'я і потенцію.

А також розповідали про те, що вчені з'ясували несподівану причину того, чому люди п'ють і курять.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова