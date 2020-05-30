Ученые выяснили неожиданную причину алкоголизма: виноваты гены

Ученые обнаружили новую причину алкоголизма (Коллаж РБК-Украина)

Новое исследование показало, что алкоголизм напрямую связан с генетическими вариациями

Ученые выяснили новую и неожиданную причину алкоголизма. Новое исследование показало, что в пристрастии к горячительным напиткам виноваты гены.

Исследователи из Йельского университета провели изучение геномов 435 тысяч человек и обнаружили 29 генетических вариаций, которые связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. 10 этих факторов были уже и ранее установлены учеными, а вот еще 19 были обнаружены впервые. Об этом говорится в статье журнала Nature Neuroscince.

С помощью генетического анализа было установлено, что алкогольная зависимость напрямую связана с расстройствами личности и депрессиями. Вариации в обнаруженных участках ДНК существенно влияют на вероятность развития алкоголизма.

"Новые данные утроили число известных генетических факторов, связанных с проблемным употреблением алкоголя", - объяснила доктор Джоэл Гелернтер.

Она подчеркнула, что изученные гены сохраняются в геноме человека, а это говорит об их важности в жизнедеятельности организма. Полученные данные, по мнению ученых, позволят улучшить методику выявления предрасположенности к алкогольной зависимости на ранних этапах.

Кроме того, доктор Стейси А. Стерлинг из США провела дополнительное исследование и выяснила, что к алкоголизму склонны люди с хроническими заболеваниями.

По словам ученой, самую большую склонность к алкоголизму обнаружили у пациентов с диабетом, гипертонией, хронической обструктивной болезнью легких, серьезными травмами.

У лиц с заболеваниями сердца, онкологией, хроническими заболеваниями печени ученые также обнаружили высокую склонность к превышению ежедневного и еженедельного превышения лимита потребления алкогольных напитков.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали продукты питания, которые уничтожают мужское здоровье и потенцию.

А также рассказывали о том, что ученые выяснили неожиданную причину того, почему люди пьют и курят.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова