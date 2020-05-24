Эти продукты уничтожают мужское здоровье: выбросьте их из рациона

Врачи рассказали, что убивает мужское здоровье (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, какие привычки и продукты убивают мужскую потенцию

Медики заявили, что есть некоторые продукты питания, которые существенно ухудшают мужское здоровье и понижают потенцию. Как выяснилось в ходе нового исследования, кроме возраста и экологических проблем, стрессов и плохих привычек, на организм мужчины также сильно влияет то, что он употребляет в пищу.

Как отмечают специалисты, проблемы с потенцией могут возникнуть в любом возрасте. Чаще всего это происходит из-за вредных привычек, таких как алкоголь и курение. Также серьезных проблем со здоровьем добавляет малоподвижный образ жизни, а еще работа, которая связана с постоянным сидением. Спорт не только укрепляет мужское здоровье, но и способствует развитию мышц.

Медики рассказали от чего стоит отказаться мужчинам для того, чтобы сохранить свое здоровье и мужскую силу как можно дольше.

Во-первых, стоит исключить алкоголь. Он разрушает органы человека и нарушает процессы в организме. Непосредственно перед половым актом алкоголь стоит исключить полностью, так как реакция организма может оказаться нежелательной.

Во-вторых, мужчинам стоит отказаться от курения. По статистике, 90% мужчин у которых возникают проблемы с эрекцией в молодом и среднем возрасте, являются заядлыми курильщиками. Табак провоцирует спазмы сосудов во всем теле, в том числе и в детородном органе.

В-третьих, стоит пересмотреть свой рацион, так как жирная и тяжелая пища существенно влияет на мужской организм. Она расслабляет тело и пагубно влияет на потенцию.

Кроме того, на мужское либидо негативно влияют лекарственные и анаболические средства. Они существенно могут снизить эрекцию.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты стоит исключить из рациона всем, кто достиг 40 лет.

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Автор: Маруся Счастливая