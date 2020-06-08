Ученые назвали неожиданную причину алкоголизма у женщин

Женский алкоголизм связан с гормонами (фото:pixabay.com)

Женский алкоголизм связан с уровнем эстрогена

Американские ученые рассказали о причине алкоголизма у женщин. По их мнению пагубная привычка связано с уровнем эстрогена. Если его концентрация высока - мозг вырабатывает в ответ на этанол нейромедиатор дофамин, который отвечает за удовольствие.

Ранее ученые уже обращали внимание, что повышение уровней эстрогена у самок мышей повышает чувствительность дофаминовых нейронов к возбуждению этанолом, но до конца эта связь не была изучена. Об этом сообщается в журнале Journal of Neuroscience.

В новой работе исследователи использовали ткани мозга мертвых самок мышей в разных фазах полового цикла — у части эстроген был повышен, а у части — понижен. Ученые активировали эстрогеновые рецепторы и отслеживали реакцию дофаминовых нейронов на алкоголь.

"Мы обнаружили, что при активации одного рецептора эстрогена — альфа-рецептора — дофаминовые нейроны отзывались на алкоголь гораздо активнее, - сообщает биолог и психиатр Эми Ласек, ведущий автор исследования.

"Большее удовольствие может привести к злоупотреблению алкоголем, в частности запоям", — рассказывают медики.

При другом эксперименте ученых оказалось, что уменьшение количества эстрогеновых рецепторов, таких как альфа-рецепторы, привело к снижению интереса к алкоголю, но только у самок.

Ученые считают, что учет половых различий при борьбе с алкоголизмом, вероятно, позволит найти более эффективные подходы к лечению этой пагубной привычки.

Как мы ранее писали, новое исследование показало, что алкоголизм напрямую связан с генетическими вариациями.

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Автор: Людмила Жукова