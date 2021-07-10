Найкрутіші бази відпочинку на Азовському морі: як виглядають номери за 3 тисячі

Літній відпочинок в самому розпалі, а це означає, що узбережжя Чорного та Азовського морів зараз особливо популярні в українців. Самі бюджетні варіанти проживання на курортах стартують від 100-150 гривень за людину, а житло класу "люкс" обійдеться від 1500 до 3000 гривень за номер.

Найдорожчу базу відпочинку нам вдалося виявити в Генічеській Гірці - PapaDeMore. На цій базі відпочинку є свій тенісний корт, величезний басейн з гірками, дитячі майданчики, готель і кілька котеджів в лісі. До моря - 20 метрів. Ціна за стандартний двомісний номер починається від 1600 гривень, а ось котеджі коштують в середньому від 3000 гривень на добу. У номерах є все необхідне-ліжко, кондиціонер, туалет і душ, холодильник, сейф і телевізор, а також рушники. У вартості номерів входить шведський сніданок, а решта харчування – у двох ресторанах на території комплексу.

На базі відпочинку "Техас" в Кирилівці умови трохи простіше, але ціни теж досить високі. Комплекс знаходиться фактично на пляжі, там є свій більярдний зал, кілька басейнів, ігрова зона для дітей, повітряний хокей і джакузі. Є кухні для приготування їжі та ресторан, де можна харчуватися за системою комплексного меню. Також є стоянка, мангали та пральня.

Стандартний номер на трьох обійдеться в 1000 гривень на добу, але в кімнатах є тільки ліжка, холодильник, телевізор, чайник і москітна сітка. Люкс на двох обійдеться в 1200 гривень за ніч, а більш комфортний номер з усіма вигодами (душ, туалет, ванна, телевізор, чайник, кондиціонер) – від 1500 гривень. Тримісний номер з балконом і кухнею – від 2500 гривень на добу. За шестимісний люкс доведеться заплатити 3200 на добу.

Ще одна база відпочинку в Кирилівці - "Козацький стан". Знаходиться вона в 150 метрах від пляжу. На території є басейн, дитячий майданчик, тераса з шезлонгами. Свого ресторану на базі немає, втім, як і економних номерів. Є тільки дерев'яні котеджі класу люкс, в яких є ліжко, ванна, телевізор, кухня з усім необхідним. Всі номери розраховані на сім'ю від 4 осіб, а ціни стартують від 2900 за одну ніч.

На Пересипу в Кирилівці є готель класу "люкс "з великими просторими номерами з балконом і видом на море – "Білуга". На території є басейн, дитячий майданчик, бар і ресторан. Ціни на номери тут стартують від 3500 гривень за двох осіб за ніч, на вихідні – дорожче. У номері є міні бар, сейф, туалет і ванна, телевізор, кондиціонер, комплект рушників, одноразові косметичні засоби. У деяких номерах є ще кавоварка. У вартість номера входить сніданок.

У заповідній зоні на острові Бирючий можна знайти усамітнення на віллі"Софія". Вона знаходиться прямо на пляжі, є волейбольний майданчик, лежаки, дитячий майданчик, батути, тир, мангали.

Туристам тут пропонують два види - з видом на море і з видом на лиман та захід сонця. Ціни стартують від 2800 до 3200 за ніч.

На Федотовій косі є комплекс "Акваторія" з дерев'яними зрубами. На території є дитячі майданчики, в номерах - невеликі кухні з усім необхідним, мінімум меблів, холодильник, телевізор, кондиціонер, сушка для білизни та туалет з душем. Ціни на номери класу "люкс" в сезон стартують від 1700 гривень за ніч.

База відпочинку на Федотовій косі