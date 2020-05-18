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Самий корисний продукт для роботи серця: вчені зробили несподівану заяву

STYLERЖиття    18.05.2020 - 22:50
Самий корисний продукт для роботи серця: вчені зробили несподівану заяву
Самий корисний продукт для серця (Колаж РБК-Україна)

Вчені назвали самий корисний продукт для серцево-судинної системи

Хвороби серця, а також серцево-судинної системи опинилися в самому верху списку захворювань, які найчастіше вражають українців і призводять до летальних наслідків.

Для того, щоб зберегти здоров'я серця, потрібно відмовитися від шкідливих звичок і правильно харчуватися. Крім того, доктор медичних наук Гарвардської школи громадського здоров'я Березня Гуаш Ферре назвала продукт, який обов'язково повинен бути в раціоні для здоров'я серця.

Вона повідомила, що волоські горіхи є найкориснішим рослинним продуктом для серця та за її даними, саме у цих горіхах міститься найбільша кількість альфа-ліноленової кислоти.

"Різні дослідження показали, що волоські горіхи можуть захищати від захворювань серця внаслідок поліпшення ліпідного профілю. Альфа-ліноленова кислота – це жирна кислота омега-3, подібна тій, яка міститься у рибі", - зазначила Ферре у статті для видання La Vanguardia.

Вчений додала, що у волоських горіхах багато вітамінів, мінералів і антиоксидантів.

Крім того, волоські горіхи мають відмінний протизапальний ефект. Під час дослідження, яке провела Ферре зі своєю командою, було встановлено, що ті добровольці, які постійно вживали волоські горіхи, мали набагато нижче ризик серцевих нападів і інсультів.

"Три порції волоських горіхів на тиждень знижують ризик смертності від серцевих причин на 45% у порівнянні з тими, хто ніколи або дуже рідко їх вживає", - резюмувала вчений.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зробили неймовірне відкриття в галузі лікування інфаркту міокарда.

Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України сердцеинфарктпродукты
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