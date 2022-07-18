Як зробити з однієї троянди кущ в найкоротші терміни: вам потрібен один овоч

Квіти люблять всі

Квіти прекрасні і створюють в будинку затишну і гостинну атмосферу. Крім того, вони приголомшливо пахнуть.

Чи знаєте ви, що квіти можуть бути навіть корисні для вашого здоров'я?

Однак покупка рослин може бути досить дорогою, тому вирощування їх самостійно в саду може бути хорошою альтернативою. Дослідження показують, що садівництво може поліпшити ваше психічне здоров'я. Це така ж вагома причина, як і будь-яка інша, щоб почати займатися садівництвом.

Як виростити троянди

Все, що вам потрібно, це одна троянда, картопля, пластикова пляшка, грунт і горщик. Це звучить дуже дивно, але спосіб дійсно працює.

Виберіть троянду, яка вам подобається, видаліть все листя і зріжте по діагоналі головку троянди (приблизно 3 сантиметри від квітки). Якщо квітка все ще гарна, її можна поставити в крихітну вазочку.

Візьміть картоплю і зробіть в ній отвір шириною з плодоніжки. Переконайтеся, що стебло не бовтається в отворі. Засипте дно горщика 5-сантиметровим шаром грунту і покладіть зверху картоплю.

Заповніть решту горщика грунтом. Відріжте дно від пластикової пляшки і акуратно помістіть її на стебло, яке стирчить з грунту. Час від часу поливайте троянду (навколо пляшки) і спостерігайте, як ваші троянди ростуть, як ніколи раніше!