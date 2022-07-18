RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зробити з однієї троянди кущ в найкоротші терміни: вам потрібен один овоч

Фото: Як виростити троянди в саду (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Гарний букет троянд на столі скрасить будь похмурий день і порадує око. Виростити ці прекрасні квіти в саду - не складе вам праці.

Але за допомогою цього трюку, який ми приготували для вас, ви зможете виростити власний красивий букет троянд.

Квіти люблять всі

Квіти прекрасні і створюють в будинку затишну і гостинну атмосферу. Крім того, вони приголомшливо пахнуть.

Чи знаєте ви, що квіти можуть бути навіть корисні для вашого здоров'я?

Однак покупка рослин може бути досить дорогою, тому вирощування їх самостійно в саду може бути хорошою альтернативою. Дослідження показують, що садівництво може поліпшити ваше психічне здоров'я. Це така ж вагома причина, як і будь-яка інша, щоб почати займатися садівництвом.

Як виростити троянди

Все, що вам потрібно, це одна троянда, картопля, пластикова пляшка, грунт і горщик. Це звучить дуже дивно, але спосіб дійсно працює.

Виберіть троянду, яка вам подобається, видаліть все листя і зріжте по діагоналі головку троянди (приблизно 3 сантиметри від квітки). Якщо квітка все ще гарна, її можна поставити в крихітну вазочку.

Візьміть картоплю і зробіть в ній отвір шириною з плодоніжки. Переконайтеся, що стебло не бовтається в отворі. Засипте дно горщика 5-сантиметровим шаром грунту і покладіть зверху картоплю.

Заповніть решту горщика грунтом. Відріжте дно від пластикової пляшки і акуратно помістіть її на стебло, яке стирчить з грунту. Час від часу поливайте троянду (навколо пляшки) і спостерігайте, як ваші троянди ростуть, як ніколи раніше!

Як ми раніше писали, щоб виростити прекрасні троянди, закопайте поруч з ними один предмет.

До речі, раніше ми розповідали про те, як захистити свій город під час сильної спеки і в який час його можна поливати.

Читайте РБК-Україна в Google News
сад и огород