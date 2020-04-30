Сьогодні словом, а завтра ділом: українська співачка презентувала новий соціальний трек

Marcelle випустила гостро соціальний трек "Піу-Піу" (фото: прес-служба співачки)

Marcelle після пісні про коронавірус випустила новий гостро соціальний трек "Піу-Піу"

Співачка Marcelle, яка не так давно випустила гучний трек про коронавірус в Україні та світі, продовжує підкорювати вітчизняний шоу-бізнес своїми соціальними текстами.

"Піу-Піу" - нова соціальна пісня співачки про проблематику хейтерів, інтернет-булінгу, інтернет-сталкінгу від незнайомців та деколи навіть від знайомих людей, яка зараз надзвичайно загострилась під час карантину.

"Я тільки почала щось робити для українського шоу-бізнесу, але вже відчула на собі, як багато у нас заздрісних, злих та нещасних людей, які погрожують та виливають те, чим власне й наповнені. Зазвичай хейтери - це нікчемні невдахи, які займають найнижчу ланку в житті та не можуть нічого, окрім того, писати негатив талановитим та успішним людям. Є думка, що хейтери - це найбільші фанати. Я маю наміри боротися із цими невдахами, сьогодні словом, а завтра ділом. Таку токсичність, яка отруює людям життя, треба викорінити", - коментує своє нове творіння Marcelle.

Marcelle - Піу-Піу

Нагадаємо, 11 квітня, в день свого народження, Marcelle презентувала соціальний трек "Не повинна" - про відсутність гендерної рівності в Україні. Співачка має надію, що у найближчому майбутньому, ситуація щодо місця та позиції жінок у нашому суспільстві зміниться на більш адекватнішу.

Marcelle - Не повинна

Раніше зірка українського хіп-хопу випустив "коронавірусний" кліп.