ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У серіалі "Чорнобиль" використовували техніку ЗСУ: усі подробиці

STYLERЖиття    15.06.2019 - 13:53
У серіалі "Чорнобиль" використовували техніку ЗСУ: усі подробиці
Серіал "Чорнобиль" (фото: колаж РБК-Україна)

У серіалі "Чорнобиль" сцени з авіацією були зняті в Борисполі

Серіал "Чорнобиль" від HBO став одним з найрейтинговіших з серіалів в історії. Міні-серіал отримав дуже високі оцінки (IMDb 9.7) та позитивні  відгуки кінокритиків. Багато сцен для серіалу знімалися в Україні. Про це повідомляють "Факти".

Так, наприклад, сцени з вертольотами були зняті під Києвом у Борисполі на базі бригади транспортної авіації ЗСУ. Крім того, українські військові давали консультації кінематографістам, щоб уникнути "ляпів" в серіалі.

У серіалі &quot;Чорнобиль&quot; використовували техніку ЗСУ: усі подробиці

Фото зі зйомок серіалу "Чорнобиль" (фото з соцмереж)

Зйомки проводилися в минулому році. Необхідний матеріал відзняли за тиждень. При цьому знімальний майданчик працював і вдень і вночі. В якості евакуаційних вертольотів використовувалася авіатехніка української бригади, яку спеціально "зістарили".

"Американці ретельно домагалися ефекту "старовини", щоб той не виглядав, як ніби тільки що "з салону". А ми в свою чергу переживали, щоб фарба добре відмивалася. Адже після зйомок нам ще літати на цій "зірці". Забігаючи наперед, скажу, що повернули техніку в тому ж вигляді, в якому взяли", - розповів заступник командира авіабригади Олег Михайленко.

У серіалі &quot;Чорнобиль&quot; використовували техніку ЗСУ: усі подробиці

Олег Михайленко (в центрі) з головними акторами серіалу "Чорнобиль" (фото з соцмереж)

Він тскже розповів, що коли знімалася сцена з вченими на борту, то вертоліт насправді не летів, а стояв на спеціальних вібруючих подушках. За допомогою їх кінематографістам вдалося імітувати політ.

Нагадаємо, що деякі "зимові" сцени з серіалу "Чорнобиль" були зняті на Троєщині влітку.

Раніше повідомлялося, у Росії серіал "Чорнобиль" назвали "ідеологічною маніпуляцією" і вимагають його заборонити.

Скандал із пікантними фото в Чорнобилі: несподіваний поворот (фото) Серіал "Чорнобиль" знову потрапив у скандал в Україні: що відомо
Новини України Чорнобиль
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся