У серіалі "Чорнобиль" використовували техніку ЗСУ: усі подробиці

Серіал "Чорнобиль" від HBO став одним з найрейтинговіших з серіалів в історії. Міні-серіал отримав дуже високі оцінки (IMDb 9.7) та позитивні відгуки кінокритиків. Багато сцен для серіалу знімалися в Україні. Про це повідомляють "Факти".

Так, наприклад, сцени з вертольотами були зняті під Києвом у Борисполі на базі бригади транспортної авіації ЗСУ. Крім того, українські військові давали консультації кінематографістам, щоб уникнути "ляпів" в серіалі.

Фото зі зйомок серіалу "Чорнобиль" (фото з соцмереж)

Зйомки проводилися в минулому році. Необхідний матеріал відзняли за тиждень. При цьому знімальний майданчик працював і вдень і вночі. В якості евакуаційних вертольотів використовувалася авіатехніка української бригади, яку спеціально "зістарили".

"Американці ретельно домагалися ефекту "старовини", щоб той не виглядав, як ніби тільки що "з салону". А ми в свою чергу переживали, щоб фарба добре відмивалася. Адже після зйомок нам ще літати на цій "зірці". Забігаючи наперед, скажу, що повернули техніку в тому ж вигляді, в якому взяли", - розповів заступник командира авіабригади Олег Михайленко.

Олег Михайленко (в центрі) з головними акторами серіалу "Чорнобиль" (фото з соцмереж)

Він тскже розповів, що коли знімалася сцена з вченими на борту, то вертоліт насправді не летів, а стояв на спеціальних вібруючих подушках. За допомогою їх кінематографістам вдалося імітувати політ.

Нагадаємо, що деякі "зимові" сцени з серіалу "Чорнобиль" були зняті на Троєщині влітку.

Раніше повідомлялося, у Росії серіал "Чорнобиль" назвали "ідеологічною маніпуляцією" і вимагають його заборонити.