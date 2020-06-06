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В мережі з'явився новий вірус, який вимагає викуп: як убезпечити свій ПК

STYLERЖиття    06.06.2020 - 16:23
В мережі з'явився новий вірус, який вимагає викуп: як убезпечити свій ПК
Новий вірус Tycoon вимагає викуп з користувачів комп'ютерів (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вірус Tycoon використовує маловідомий формат файлів Java для непомітного проникнення

Новий вірус Tycoon вимагає викуп з користувачів комп'ютерів за повернення викрадених даних. Протягом довгого часу шкідливе ПЗ могло обходити антивірусні програми та залишатися непоміченим в мережі, але фахівцям вдалося з'ясувати шляхи обходу, і незабаром антивірусні програми введуть в алгоритм аналізу нових даних про вірус.

Фахівцям вдалося визначити особливості нового вірусу-шифровальника Tycoon. Наголошується, що для шифрування вірус використовує маловідомий формат файлів Java для непомітного проникнення. Фахівці виявили Tycoon, коли працювали над відновленням інформації в одному з навчальних закладів Європи, постраждалому від кібератаки. Про це повідомляє пресслужба компанії Blackberry.

Співробітники компанії Blackberry відзначають, що атака вірусу починається стандартно: компрометація здійснюється через небезпечні RDP-сервери, "видимі" з інтернету. Потім процес змінюється, зловмисники використовують ін'єкцію IFEO для забезпечення сталої присутності в системі, запускають бекдор разом з OSK, а також відключають антивірусні програми, використовуючи ProcessHacker.

Після закріплення вірусу в мережі компанії, шахраї запускають здирницький модуль на Java, який шифрує всі файлові сервери, підключені до мережі, включаючи системи резервного копіювання.

Наголошується, що оператори Ransomware, як правило, використовують потужні алгоритми шифрування, а вимагають викуп у криптовалюті. Для більшості жертв єдиний варіант - сподіватися, що вони мають резервне копіювання або сплатити викуп. Поки фахівці рекомендують не викачувати файли в форматі Java.

Нагадаємо, що раніше аферисти придумали нову схему шахрайства з СІЗО.

Також ми писали, що клієнти Приватбанку можуть стати жертвами шахраїв.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України компьютерный вирус
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