Севастополь йде в море: що відбувається

Зсуви в Севастополі викликали занепокоєння у окупаційних властей Криму. В межах міста 10 ділянок внесені в систему моніторингу. При цьому чотири ділянки вважаються найбільш активними, інші мають статус "відносно стабільних". Про це повідомляє Крим. Реалії.

Причиною зсувів є не тільки природні фактори, але і те, що на земельних ділянках, які знаходяться поблизу моря, відбувається незаконна забудова.

За словами начальника головного управління природних ресурсів та екології Севастополя Сергія Самойлова, найбільш активні зсуви - це "Учкуэвскьй" зсув на мисі Товстий, його активність становить 50%, і "Фіолент-2" - з активністю 20%.

Зсуви в Севастополі відбуваються все частіше (ілюстративне фото: facebook.com/godovenko)

При цьому зсуви "Любимівський великий" і "Балковий" в Качі перебувають у стані повільної глибинної повзучості. При цьому їх активність становить від 1 до 16%. Інші зсуви, які обстежували, є тимчасово стабільними.

Він також нагадав, що в січні виявили зсув над набережній пляжу "Товстун". Його протяжність становила близько 85 м.

Нагадаємо, що двоє жителів Криму зривали державні символи РФ, публічно їх пошкоджували і викидали на проїжджу частину. Хлопців затримали, і їм тепер світить тюремний термін.

Раніше повідомлялося, що скандальний депутат Нестор Шуфрич на травневі свята відвідав Крим, чим викликав неоднозначну реакцію користувачів мережі.